Будапешт получил образцы российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Интересно, что ранее Еврокомиссия предостерегала страны от приобретения этой вакцины.

В венгерскую столицу вакцину из России доставили спецбортом "Аэрофлота". Процессом поступления вакцины и информацией о ее получении поделился на собственной странице в фейсбук глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Образцы вакцины российского производства прибыли в Будапешт. Теперь венгерским экспертам предстоит начать исследование, чтобы принять максимально обоснованное решение,

– отметил он.

Обратите внимание! Венгрия стала первой европейской страной, получившей образец вакцины Sputnik V.

Как сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, в страну прибыли 10 образцов, которые протестуют в лаборатории, прежде чем использовать.



Российская вакцина в Будапеште / Фото из соцсетей Сийярто

Заметим, что Европейская комиссия предостерегала Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину. В частности речь шла и о вакцине, изготовленной в России.



Венгрия получила 10 образцов COVID-19 / Фото из соцсетей Сийярто

Согласно правилам ЕС, вакцина "Спутник V" должна получить специальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, прежде чем она сможет продаваться в каждой из стран ЕС.

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