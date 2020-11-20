Венгрия получила образцы российской вакцины от COVID-19, несмотря на предостережения ЕС
Будапешт получил образцы российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Интересно, что ранее Еврокомиссия предостерегала страны от приобретения этой вакцины.
В венгерскую столицу вакцину из России доставили спецбортом "Аэрофлота". Процессом поступления вакцины и информацией о ее получении поделился на собственной странице в фейсбук глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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Образцы вакцины российского производства прибыли в Будапешт. Теперь венгерским экспертам предстоит начать исследование, чтобы принять максимально обоснованное решение,
– отметил он.
Как сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, в страну прибыли 10 образцов, которые протестуют в лаборатории, прежде чем использовать.
Российская вакцина в Будапеште / Фото из соцсетей Сийярто
Заметим, что Европейская комиссия предостерегала Будапешт, что будет вынуждена принять меры против Венгрии, если та попытается купить не сертифицированную в ЕС иностранную вакцину. В частности речь шла и о вакцине, изготовленной в России.
Венгрия получила 10 образцов COVID-19 / Фото из соцсетей Сийярто
Согласно правилам ЕС, вакцина "Спутник V" должна получить специальное разрешение от Европейского агентства лекарственных средств, прежде чем она сможет продаваться в каждой из стран ЕС.
Что не так с российской вакциной: кратко
- Еще в августе мировое сообщество с недоверием отнеслось к российскому препарату.
- К примеру, в США раскритиковали вакцину и сказали: она "настолько недоработана, что к ее внедрению даже нет серьезного интереса".
- Кроме того, главный инфекционист США указал на то, что Москва так и не закончила все этапы ее клинических испытаний.
- Между тем в ВОЗ убеждены, что допуск российской вакцины по имеющимся результатам крупных клинических исследований противоречит международной практике.
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