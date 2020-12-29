Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от COVID-19
По состоянию на 29 декабря Венгрия уже получила 6 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Однако вакцинация ней еще не началась.
Сейчас специалисты продолжают исследовать возможности применения российской вакцины в Венгрии. Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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Груз будет с полицейским эскортом отправлен в Национальный центр общественного здравоохранения, где венгерские эксперты получат еще одну возможность для принятия решения, как использовать вакцину,
– подчеркнул Сийярто.
Что известно о российской вакцине "Спутник V"
- Сейчас мировые специалисты не увидели никаких объективных данных об эффективности российской вакцины "Спутник V".
- Даже российские эксперты несколько раз то повышали, то понижали фиксированный уровень эффективности вакцины.
- Фактически 60% россиян отказались от вакцины отечественного происхождения.
- Люди, которые уже пережили вакцинацию "Спутником V", жалуются на сильные побочные эффекты. В частности, повышенную температуру тела и боли.
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