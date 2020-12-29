По состоянию на 29 декабря Венгрия уже получила 6 тысяч доз российской вакцины "Спутник V". Однако вакцинация ней еще не началась.

Сейчас специалисты продолжают исследовать возможности применения российской вакцины в Венгрии. Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Актуально Россияне убеждали, что западные вакцины против COVID-19 превращают людей в обезьян, – Боррель

Груз будет с полицейским эскортом отправлен в Национальный центр общественного здравоохранения, где венгерские эксперты получат еще одну возможность для принятия решения, как использовать вакцину,

– подчеркнул Сийярто.

Обратите внимание! В Венгрии уже началась вакцинация препаратом от Pfizer и BioNTech, который одобрил Евросоюз. Первыми вакцинировались медики.

Что известно о российской вакцине "Спутник V"