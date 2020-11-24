Венгрия начала испытания российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Накануне страна стала первой и пока единственной среди европейских, которая получила соответствующие образцы.

Чтобы проверить безопасность и эффективность препарата, в Венгрии протестируют 10 его начальных доз. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "Радио Свобода".

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Накануне дипломат также допустил, что в стране могут начать собственное производство "Спутник V". Между венгерским производителем лекарств и россиянами продолжаются переговоры по этому поводу.

Справка. По состоянию на 24 ноября в Венгрии подтвердили 177 952 случая коронавируса. От осложнений болезни умер 3 891 человек. 43 339 пациентам удалось выздороветь.

Также Венгрия, как страна-член ЕС, ведет переговоры с китайскими производителями вакцин – уже приобрели 2,8 миллиона доз китайского препарата.

Ранее Будапешт зарезервировал 12 миллионов доз вакцины от производителей в Европе и США, в частности компаний AstraZeneca, Janssen и американо-немецкой вакцины от Pfizer – BioNTech.

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