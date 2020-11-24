Венгрия начала тестирование российской вакцины от COVID-19
Венгрия начала испытания российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Накануне страна стала первой и пока единственной среди европейских, которая получила соответствующие образцы.
Чтобы проверить безопасность и эффективность препарата, в Венгрии протестируют 10 его начальных доз. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "Радио Свобода".
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Накануне дипломат также допустил, что в стране могут начать собственное производство "Спутник V". Между венгерским производителем лекарств и россиянами продолжаются переговоры по этому поводу.
Также Венгрия, как страна-член ЕС, ведет переговоры с китайскими производителями вакцин – уже приобрели 2,8 миллиона доз китайского препарата.
Ранее Будапешт зарезервировал 12 миллионов доз вакцины от производителей в Европе и США, в частности компаний AstraZeneca, Janssen и американо-немецкой вакцины от Pfizer – BioNTech.
Почему российскую вакцину критикуют
- Летом россияне объявили о регистрации "Спутник V" – первой в мире вакцины от COVID-19. Однако Москва не завершила все этапы клинических испытаний.
- Украинский санитарный врач Виктор Ляшко отметил, без третьей фазы испытаний ставить препарат на серийный выпуск нельзя.
- В Германии тоже раскритиковали российский препарат Sputnik V. Его регистрацию там назвали "рискованным экспериментом на людях".
- А министр здравоохранения США заявил, что в разработке вакцины важна безопасность препарата, а не скорость его создания.
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