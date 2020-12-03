Великобритания получила вакцину против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. В частности, вакцину Pfizer распределят между 50 больницами в ближайшее время.

Великобритания стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса. Об этом сообщает британское издание Sky News.

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Кто сможет получить прививки

В первую очередь вакцину испытают лица в возрасте от 80 лет и работники домов престарелых. Однако могут возникнуть трудности из-за ее перевозки и хранения.

Обратите внимание! Вакцину против COVID-19 компании Pfizer уже испытали несколько добровольцев. По их словам, побочные эффекты "ощущаются как похмелье". Подробнее об этом – читайте здесь.

После этого вакцину доставят в центры массовой вакцинации. Они оснащены в конференц-залах и на спортивных аренах. Следующими ее получат уже больницы и медицинские центры.

Также в 2021 году вакцину смогут испытать представители других групп риска.

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Наибольшее количество прививок от коронавируса в Соединенном Королевстве планируют сделать в течение января – апреля 2021 года.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Великобритании уже зафиксировали 1,67 миллиона случаев заболевания. По состоянию на 3 декабря 2020 года в стране от коронавируса умерли более 60 тысяч человек.