Великобритания получила вакцину Pfizer от COVID-19: кто использует первые дозы
Великобритания получила вакцину против COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech. В частности, вакцину Pfizer распределят между 50 больницами в ближайшее время.
Великобритания стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса. Об этом сообщает британское издание Sky News.
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Кто сможет получить прививки
В первую очередь вакцину испытают лица в возрасте от 80 лет и работники домов престарелых. Однако могут возникнуть трудности из-за ее перевозки и хранения.
После этого вакцину доставят в центры массовой вакцинации. Они оснащены в конференц-залах и на спортивных аренах. Следующими ее получат уже больницы и медицинские центры.
Также в 2021 году вакцину смогут испытать представители других групп риска.
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Наибольшее количество прививок от коронавируса в Соединенном Королевстве планируют сделать в течение января – апреля 2021 года.
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