Первые дозы вакцин от коронавируса COVID-19 появятся в Великобритании уже в 7 – 9 декабря. Больницы уже получили распоряжение о подготовке к началу прививки.

Британские чиновники уверены, что им удастся достичь договоренностей с США и ЕС, чтобы их страна первой получила вакцину, сообщает The Guardian.

Читайте также Вакцину Pfizer уже начали распространять по миру, - WSJ

Ранее в британском правительстве заявили, что достигли соглашения с американской компанией Pfizer по поставке вакцины от коронавируса.

Ее хранение возможно при температуре свыше минус 70 градусов по Цельсию. Кроме этого, ее нельзя перевозить больше чем 4 раза.

Вакцину Pfizer, которую мы получим, нельзя будет снова перемещать. Как только она попадет к нам, мы должны использовать ее в течение 5 дней, таков ее срок годности,

- пояснил руководитель одной из больниц.

В Великобритании рассчитывают получить вакцины от завода в Бельгии. Следовательно, ее можно будет безопасно доставлять в больницы и дома престарелых.

Справка. По состоянию на 28 ноября в Великобритании обнаружили 1 593 260 случаев коронавируса, 3 477 пациентов выздоровели. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 57 648 человек.

Вакцина от Pfizer: что известно