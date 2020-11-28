Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19: подробности
Первые дозы вакцин от коронавируса COVID-19 появятся в Великобритании уже в 7 – 9 декабря. Больницы уже получили распоряжение о подготовке к началу прививки.
Британские чиновники уверены, что им удастся достичь договоренностей с США и ЕС, чтобы их страна первой получила вакцину, сообщает The Guardian.
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Ранее в британском правительстве заявили, что достигли соглашения с американской компанией Pfizer по поставке вакцины от коронавируса.
Ее хранение возможно при температуре свыше минус 70 градусов по Цельсию. Кроме этого, ее нельзя перевозить больше чем 4 раза.
Вакцину Pfizer, которую мы получим, нельзя будет снова перемещать. Как только она попадет к нам, мы должны использовать ее в течение 5 дней, таков ее срок годности,
- пояснил руководитель одной из больниц.
В Великобритании рассчитывают получить вакцины от завода в Бельгии. Следовательно, ее можно будет безопасно доставлять в больницы и дома престарелых.
Вакцина от Pfizer: что известно
- В третьей фазе исследований компании Pfizer приняли участие более 43 тысяч добровольцев из 6 стран мира. Первые данные указывают на то, что эффективность препарата составляет 95%.
- Ученые Pfizer обнаружили 170 случаев заболевания COVID-19 у участников эксперимента. 162 больных были из группы, получившей плацебо, и лишь 8 – из той, которая получила вакцину.
- Представители компании уже подали запрос в американский регулирующий орган на срочную регистрацию своего препарата.
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