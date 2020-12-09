В Великобритании зафиксировали первые аллергические реакции на вакцину против COVID-19
В Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину против коронавируса разработки Pfizer. Это может помешать вакцинироваться людям с сильной аллергией.
Побочная реакция проявилась у двоих сотрудников NHS, которые получили вакцину Pfizer и BioNTech во вторник, 8 декабря, – первый день программы массовой вакцинации. Их состояние стабильное, восстановление происходит быстро, сообщает LBC.
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Сотрудники NHS, у которых возникли аллергические реакции на вакцину, часто сталкивались с такой проблемой, поэтому имели при себе автоматические инъекторы адреналина.
Власти пока не сообщают, на какой элемент вакцины у сотрудников была аллергия.
Что будет дальше
После этого местный регулятор лекарственных средств предупредил, что люди, которые в анамнезе имели "значительные" аллергические реакции, не должны получать эту вакцину. Сюда входят люди, которые имели аллергию на лекарства, пищу и вакцины.
Все регионы, которые участвуют в программе вакцинации, предупредили, что у всех пациентов, получающих прививки, предварительно спросят, не было ли у них аллергических реакций в анамнезе.
Также регулятор добавил, что вакцинацию нужно проводить только в тех учреждениях, где доступны реанимационные меры.
Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech
Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, так как самыми распространенными побочными реакциями на нее были:
- покраснение в месте инъекции,
- утомление,
- головная боль,
- боль в мышцах и суставах,
- озноб и лихорадка.
Согласно сообщению, во время испытаний умерли 6 участников. Отмечается, что эти смерти "связаны с ходом событий, которые происходят в общей популяции возрастных групп, где они произошли, с одинаковым темпом".
Эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, что достигается по меньшей мере через 7 дней после введения второй дозы.
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