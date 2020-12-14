В Великобритании новый вид коронавируса который распространяется быстрее, чем SARS-CoV-2
Великобритания обнаружила новую мутацию COVID-19, ее зарегистрировали на юге Англии. Скорость распространения нового вида вируса даже быстрее, чем уже известного SARS-CoV-2. Об этом сразу сообщили Всемирной организации здравоохранения.
По словам главы британского МЗ Мэтта Хэнкока, уже больше 1 тысячи выявленных случаев нового вида коронавируса, большая часть была зафиксирована на юге Англии, об этом сообщает Sky News.
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Информацию о новом варианте COVID-19 сообщили более 60 общин. Министр отметил, что правительство Великобритании уже сообщило Всемирной организации здравоохранения.
Как известно, Лондон, который также находится на юге Англии, со среды усиливает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Почему коронавирус мутирует и чем это опасно?
- Коронавирус – это РНК-содержащий вирус, то есть совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя.
- РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более подвержены изменениям и мутациям по сравнению с вирусами ДНК, такими как герпес, оспа и вирус папилломы человека.
- Обычно такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными, но вот стойкость мутации к антителам может представлять опасность будущей вакцинации против COVID-19.
Обратите внимание Нашли первую мутацию коронавируса против которой бессильны антитела
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