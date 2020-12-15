Британские ученые начинают испытания первой в мире вакцины против коронавируса в виде назального спрея. В январе 2021 года ее проверят на 48 добровольцах.

Испытания препарата COVI-VAC проведут эксперты компании Codagenix, которая расположена в Нью-Йорке, пишет The Daily Mail.

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Регулирующие службы Великобритании уже дали зеленый свет на этот эксперимент после того, как опыты на животных показали безопасность этой вакцины.

Что известно о вакцине COVI-VAC

COVI-VAC это разновидность живой атенуированной вакцины. Это означает, что участники испытаний получат генетически модифицированную версию коронавируса, которая слабее, чем обычный патоген.

К живым атенуйованным вакцинам относят, например, прививку КПК (корь, паротит и краснуха). Они работают путем стимулирования иммунной системы, как это делает настоящая болезнь. Однако вакцина имеет вирус, который неспособен спровоцировать тяжелую форму заболевания.

Преимущества вакцины в виде спрея

Уникальность препарата от компании Codagenix в том, что он вводится с помощью назального спрея, как прививки от гриппа, которые делают детям.

Для вакцинации не надо будет ни шприц, ни иглы, ни специальные холодильники с температурой до -70 градусов, которые нужны сейчас для вакцин от компании Pfizer. Ну и вакцинироваться с помощью спрея многим людям гораздо более комфортнее, чем с помощью шприцев,