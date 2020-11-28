Американская авиакомпания United Airlines начала доставку вакцины против коронавируса COVID-19 производства Pfizer на склады в США и Европе.

Регулятор в США до сих пор принимает решение относительно вакцины от коронавируса Pfizer, между тем авиакомпания United Airlines уже начала развозить медпрепарат по разным странам. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Так, говорится, что авиакомпания начала осуществлять поставки вакцины чартерными грузовыми рейсами на склады в США и Европе, чтобы обеспечить ее быструю доставку, когда вакцина будет одобрена американскими и европейскими регуляторами.

Вакцина будет пока доступна ограниченному кругу людей – медработникам и людям из группы риска.

Кроме того, как пишет Fox News, United Airlines получила разрешение провозить в пять раз больше сухого льда, чем разрешено, для содержания вакцины в условиях низкой температуры.

Напомним, вакцина компании BioNTech и Pfizer имеет существенный недостаток – сложные условия для хранения, ей нужна особенно сверхнизкая температура – не менее -70°С. Поэтому ее достаточно сложно доставить в отдаленные местности и бедные страны.

BioNTech и Pfizer первыми заявили об эффективности вакцины BNT162b2. Сперва она составляла 90%, затем показатель смогли повысить до 95%. В исследованиях уже приняли участие более 40 тысяч человек.