Вакцину Comirnaty будут тестировать на эффективность против нового штамма коронавируса. Проверка должна начаться уже в ближайшие недели.

Глава BioNTech Угур Шахин заявил, что вакцину против коронавируса, которую разработала его фармкомпания вместе с Pfizer, будут тестировать на эффективность против нового штамма коронавируса из Великобритании. Об этом он рассказал в интервью с журналистами издания Bild.

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В ближайшие недели это (эффективность вакцины против нового штамма – ред.) будут проверять,

– рассказал Угур Шахин.

Вместе с тем Шахин убежден, что эффективность препарата против нового штамма будет доказана.

Почему вакцина должна быть эффективной против нового штамма коронавируса