Вакцину от Pfizer и BioTech будут тестировать против нового штамма COVID-19
Вакцину Comirnaty будут тестировать на эффективность против нового штамма коронавируса. Проверка должна начаться уже в ближайшие недели.
Глава BioNTech Угур Шахин заявил, что вакцину против коронавируса, которую разработала его фармкомпания вместе с Pfizer, будут тестировать на эффективность против нового штамма коронавируса из Великобритании. Об этом он рассказал в интервью с журналистами издания Bild.
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В ближайшие недели это (эффективность вакцины против нового штамма – ред.) будут проверять,
– рассказал Угур Шахин.
Вместе с тем Шахин убежден, что эффективность препарата против нового штамма будет доказана.
Почему вакцина должна быть эффективной против нового штамма коронавируса
- Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, имеет 22 мутации.
- Изменения касаются S-белка, который и отвечает за инфицирование клеток.
- В ВОЗ уверяют, что все 3 готовые разработанные и протестированные в настоящее время вакцины вызывают иммунный ответ против спаечного белка.
- По словам разработчиков, их вакцины настроены таким образом, что иммунная система учится атаковать несколько различных частей вируса. То есть даже если часть белка мутировала, препарат все равно должен работать.
- Сейчас коронавирус имеет более 12 тысяч мутаций и, скорее всего, будет продолжать мутировать дальше. Поэтому есть вероятность, что вакцину против COVID-19 необходимо будет регулярно видоизменять, как делают с вакциной против гриппа.
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