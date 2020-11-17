Вакцина против коронавируса компании Moderna из США будет стоить дороже, чем разработка Pfizer. С другой стороны, ее значительно легче транспортировать и хранить.

Вакцинироваться препаратом Moderna, как и большинством аналогичных, нужно дважды. Учитывая цену одной дозы в 42 – 50 евро, в целом на вакцинацию придется потратить едва ли менее 100 евро. Об этом рассказали в The Guardian .

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Курс лечения вакциной Pfizer (речь идет также о 2 дозах) – примерно 33 евро.

Но и это не самый дешевый вариант: препарат от Оксфордского университета и AstraZeneca не будет стоить больше 7 евро (но эта вакцина пока не зарегистрирована, она находится в статусе кандидата).

Компания Moderna не скрывает, что целью имеет коммерческий успех вакцины – то есть, прибыль. При этом далеко не все страны смогут себе позволить покупать вакцину по такой цене, ведь речь идет о десятках миллионов доз.

С другой стороны, у препарата Moderna есть преимущество в перевозке:

Образец от Pfizer надо транспортировать и хранить при температуре -70… -80 градусов.

Американская же вакцина не требует более -20 в течение 6 месяцев.

Более того, до 30 дней ее можно держать при температуре от +2 до +8.

Поэтому неудивительно, что с Moderna уже заключили соглашения США, Великобритания, Япония, Канада, Швейцария, Швеция и Израиль. К концу 2021 Moderna планирует продать миллиард доз вакцины.