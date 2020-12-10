Украина является участником глобальной инициативы Covax. Ожидается 8 миллионов доз, первый миллион должен поступить в марте.

8 миллионов доз хватит для 4 миллионов человек, то есть можно 10% населения страны провакцинировать, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Украинской правде".

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Кто получит вакцину первый

По словам Шмыгаля, будет установлен и утвержден порядок вакцинации.

Будут определены группы, социальные группы, группы риска. Разумеется, врачей надо вакцинировать в первую очередь, они под наибольшим риском. И далее по структуре – людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и тому подобное,

– сказал премьер.

По его словам, можно будет вакцинироваться за собственные деньги, как это происходит с гриппом.

"Над организацией процесса вакцинации сейчас работает Минздрав, поскольку есть специфическая логистика перевозки и использования тех вакцин, которые сегодня есть. Они нуждаются либо в глубокой заморозке до -70, либо в другой специфической логистике", – рассказал Шмыгаль.

Добровольное вакцинирование

Он подчеркнул, что поскольку вакцинирование является добровольным, а не обязательным в Украине, то каждый сможет себе обеспечить это на коммерческой основе. Кроме тех людей, которые будут получать от государства – это в обязательном порядке.



Будут ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канал