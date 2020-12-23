Из-за вмешательства главы Минздрава в деятельность медицинских закупок Украины государство фактически потеряет возможность получить вакцины за бюджет 2020 года. Это будет очень плохо, поскольку тогда – поставки вакцины отсрочат почти на год.

Сейчас государство последнее в списке переговоров по вакцине из-за бездействия со стороны Министерства здравоохранения – ключевого органа, который должен осуществлять координацию этой работы. Об этом в эфире 24 канала рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина.

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Она отметила, сейчас переговоры о возможности закупки вакцины ведут именно с производителями. По словам Стефанишиной, чем скорее они завершатся – тем лучше.

Стало известно, что Минздрав только 10 декабря уполномочило ГП "Медицинские закупки Украины" на закупку вакцин. И только через 2 недели довело до них технические характеристики,

– рассказала нардеп.

Также она подчеркнула, что именно из-за попыток Максима Степанова "в ручном режиме управлять закупкой", у государственного предприятия фактически нет независимости в соответствующих переговорах, что значительно тормозит процесс.

5 дней на получение вакцины

"Если за эти 5 дней мы ничего не сделаем, то потеряем примерно 2 миллиарда гривен, и не сможем быстро получить вакцину", – сказала Ольга Стефанишина.

Согласно ее словам, приступить к переговорам и закупке государственное предприятие сможет лишь в феврале 2021 года, поскольку будет бюрократический процесс утверждения соответствующего паспорта.

Она добавила, что если переговоры начнут в феврале, то получить вакцину Украина сможет лишь осенью, а то и зимой 2021 года.

Ольга Стефанишина рассказала, что у Украины есть все возможные ресурсы, чтобы самостоятельно вести переговоры о получении вакцины от коронавируса. Есть государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" – организация, которая может эффективно вести переговоры, им просто не надо мешать, сказала она.

Сценарии по вакцинации

По словам нардепа, сценарий о начале вакцинации населения Украины в январе 2021 году – фантастический, все начнется позже.

Провакцинировать почти 21 миллион населения, определены приоритетные группы – это много. Поэтому нужно искать дополнительные возможности,

– заметила нардеп.

Нужно увидеть детальный план по вакцинации, в том числе по каждой области – как это будет происходить и уже готовить персонал, который будет привлечен к вакцинации, отметила Стефанишина. Она отметила, что на вакцинацию соответствующего количества нужны мощные ресурсы.

AstraZeneсa для Украины

По словам участницы комитета по вопросам здоровья нации, вопросы снабжения одной из вакцин от коронавируса в Украине зависит от переговоров.

"На 100% сказать, какую вакцину получит Украина, трудно. Полная ответственность по переговорам с COVAX зависит от Минздрава, поскольку это не государственная закупка – это гуманитарная помощь", – отметила нардеп.

Ольга Стефанишина добавила, что именно в Минздраве должны отстаивать украинские интересы в соответствующих переговорах.

Что известно о вакцине AstraZeneca

Средняя эффективность вакцины AstraZeneca составляет 70,4%.

Соответствующая вакцина демонстрирует эффективность в 62% для людей, получивших 2 полные дозы.

В то же время участники, получившие половинную дозу, оказались более защищенными. Эффективность прививки составляла 90%.

Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала