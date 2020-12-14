Михаил Радуцкий заявил, что вакцинацию украинцев против коронавируса проведут за государственные деньги. В частности все расходы профинансирует Министерство финансов.

Что сказал Радуцкий

Министерство финансов выполнит три требования Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по финансированию отрасли здравоохранения в 2021 году. Об этом председатель комитета Радуцкий написал на своей странице в фейсбуке.

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Государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19

– отметил Радуцкий.

Он заявил, что Национальная служба здоровья получит все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, которые занимаются лечением больных коронавирусом. Кроме того, в Бюджетном кодексе сохранят требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП.

Главное о вакцинации в Украине

Украина планирует получить 8 миллионов доз вакцины от COVID-19. Первый миллион ожидают получить уже в марте 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, 8 миллионов доз должно хватить для 4 миллионов человек. Впрочем он отметил, что провакцинироваться можно будет и за свой счет.

Ранее Национальная служба здоровья Украины предупреждала, что в проект госбюджета-2021 на вакцинацию от коронавируса заложили недостаточную сумму денег.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала