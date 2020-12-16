Вакцинация против COVID-19 у бедных стран может провалиться: у COVAX не хватает денег, – СМИ
Глобальный механизм Всемирной организации здравоохранения COVAX взял на себя обязательство поставить в бедные страны партии вакцин против коронавируса, но столкнулся с недостаточным финансированием и бюрократическими моментами. Следовательно, ряд стран, среди которых и Украина – могут не получить обещанных партий вакцин.
COVAX нет достаточного финансирования
Риск провала механизма достаточно высок, пишет Financial Post. Бедные страны, вероятно, не смогут получить вакцину от коронавируса к 2024 году.
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По информации COVAX, для вакцинации не менее 20% людей в бедных странах в следующем году нужно 4,9 миллиарда долларов.
Эта сумма является дополнительной к тем 2,1 миллиарда долларов, которые у COVAX есть по состоянию на сейчас (декабрь 2020 год – ред. 24 канал).
Несмотря на это, организация по-прежнему уверена, что сможет достичь своих целей по вакцинации.
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Украина тоже рассчитывает на вакцину по системе COVAX
- Правительство подтвердило официальное одобрение запроса на получение не менее 8 миллионов доз вакцины. Этого количества должно хватить для 4 миллионов человек.
- Также В Минздраве сообщили, что Украина готовит вторую заявку на дополнительные партии вакцины.
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