Глобальный механизм Всемирной организации здравоохранения COVAX взял на себя обязательство поставить в бедные страны партии вакцин против коронавируса, но столкнулся с недостаточным финансированием и бюрократическими моментами. Следовательно, ряд стран, среди которых и Украина – могут не получить обещанных партий вакцин.

COVAX нет достаточного финансирования

Риск провала механизма достаточно высок, пишет Financial Post. Бедные страны, вероятно, не смогут получить вакцину от коронавируса к 2024 году.

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По информации COVAX, для вакцинации не менее 20% людей в бедных странах в следующем году нужно 4,9 миллиарда долларов.

Эта сумма является дополнительной к тем 2,1 миллиарда долларов, которые у COVAX есть по состоянию на сейчас (декабрь 2020 год – ред. 24 канал).

Несмотря на это, организация по-прежнему уверена, что сможет достичь своих целей по вакцинации.

Справка: ВОЗ создала глобальный механизм COVAX для объединенных закупок и справедливого распределения возможных вакцин против COVID-19. Сейчас он объединяет 172 страны и работает над несколькими перспективными вакцинами.

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Украина тоже рассчитывает на вакцину по системе COVAX