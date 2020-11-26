Даже при идеальных условиях, вакцинация только одной группы риска в Украине продлится пол года. И это все еще не будет гарантировать формирование коллективного иммунитета к COVID-19.

Такие выводы сделали аналитики Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики. Ученые посчитали, что в Украине около 13,5 миллионов людей старше 55 лет, которые в группе риска. Поэтому их надо вакцинировать в первую очередь.

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То есть, даже если все 6 580 амбулаторий семейной медицины в Украине, которые имеют контракты с Нацслужбой здоровья, ежедневно будут вакцинировать постоянный поток пациентов по 8 часов в день без перерывов и выходных, это продлится 6 месяцев. И даже это количество — это всего 36% населения, что не гарантирует установления коллективного иммунитета.

В реальном же мире обеспечить такую эффективность практически невозможно, говорят эксперты. А для развертывания дополнительных пунктов вакцинации, чтобы увеличить пропускную способность, необходимы дополнительные медицинские кадры.

Неутешительный прогноз

Кроме того, в КШЭ отметили, что по состоянию на 26 ноября в Украине самый высокий в Европе темп заболеваемости COVID-19. Эксперты признали, что Украина движется между двумя наихудшими сценариями распространения коронавируса.

Предварительно они выделили три вероятных сценария относительно количества возможных смертей от COVID-19:

Зеленый сценарий – самый оптимистичный, но маловероятный, по мнению экспертов. Он прогнозирует 17 тысяч смертей до конца года при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины.

Желтый сценарий (26 000 смертей) возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.

Черный сценарий – 33 000 смертей от COVID-19 — сбудется, если действующий карантин не сработает.

Критическая нагрузка на больницы возможно в декабре 2020 года.

Локдаун – это необходимость

Пока остается вероятным любой из трех возможных сценариев по смертности в условиях карантина выходного дня. В то же время по уровню заболеваемости страна сейчас движется между желтым и черным сценариями.

В КШЭ резюмировали, что анализ практики европейских стран и эпидемической ситуации в Украине свидетельствует: локдаун нужно внедрять уже сегодня на один месяц. После этого области могут перейти к модели адаптивного карантина, при условии, что они вернут контроль над распространением вируса.