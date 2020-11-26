Вакцинация не остановит эпидемию коронавируса в Украине в 2021 году, — ученые
Даже при идеальных условиях, вакцинация только одной группы риска в Украине продлится пол года. И это все еще не будет гарантировать формирование коллективного иммунитета к COVID-19.
Такие выводы сделали аналитики Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики. Ученые посчитали, что в Украине около 13,5 миллионов людей старше 55 лет, которые в группе риска. Поэтому их надо вакцинировать в первую очередь.
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То есть, даже если все 6 580 амбулаторий семейной медицины в Украине, которые имеют контракты с Нацслужбой здоровья, ежедневно будут вакцинировать постоянный поток пациентов по 8 часов в день без перерывов и выходных, это продлится 6 месяцев. И даже это количество — это всего 36% населения, что не гарантирует установления коллективного иммунитета.
В реальном же мире обеспечить такую эффективность практически невозможно, говорят эксперты. А для развертывания дополнительных пунктов вакцинации, чтобы увеличить пропускную способность, необходимы дополнительные медицинские кадры.
Неутешительный прогноз
Кроме того, в КШЭ отметили, что по состоянию на 26 ноября в Украине самый высокий в Европе темп заболеваемости COVID-19. Эксперты признали, что Украина движется между двумя наихудшими сценариями распространения коронавируса.
Предварительно они выделили три вероятных сценария относительно количества возможных смертей от COVID-19:
- Зеленый сценарий – самый оптимистичный, но маловероятный, по мнению экспертов. Он прогнозирует 17 тысяч смертей до конца года при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины.
- Желтый сценарий (26 000 смертей) возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.
- Черный сценарий – 33 000 смертей от COVID-19 — сбудется, если действующий карантин не сработает.
Локдаун – это необходимость
Пока остается вероятным любой из трех возможных сценариев по смертности в условиях карантина выходного дня. В то же время по уровню заболеваемости страна сейчас движется между желтым и черным сценариями.
В КШЭ резюмировали, что анализ практики европейских стран и эпидемической ситуации в Украине свидетельствует: локдаун нужно внедрять уже сегодня на один месяц. После этого области могут перейти к модели адаптивного карантина, при условии, что они вернут контроль над распространением вируса.
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