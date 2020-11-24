Вакцина против рака продемонстрировала обнадеживающие результаты в ходе исследований на животных. И теперь она полностью готова к первой фазе клинических испытаний на людях.

Американские и австралийские ученые, которые занимаются созданием этой вакцины, ожидают разрешение для проведения первой фазы клинических испытаний. Об этом сообщает New Atlas.

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За последние десятилетия самым большим прорывом в терапии рака стала разработка ингибиторов иммунных точек контрольного ответа. В основе этой терапии – блокировка механизма, который раковые клетки используют для того, чтобы избегать атак иммунной системы. В частности, раковые клетки часто взламывают белок контрольной точки на поверхности иммунных клеток PD-1. Когда он соединяется с другим таким белком PD-L1, который есть на здоровых клетках и на некоторых раковых, то иммунная клетка получает сигнал о том, что здесь нет ничего опасного и можно двигаться дальше.

Ингибиторы PD-1 – относительно новый класс лекарств, которые позволяют клеткам-убийцам эффективнее охотиться за раковыми. В последние годы ученые определили несколько моноклональных антител первого поколения и получили разрешение на их испытания.

Что известно о потенциальной вакцине против рака

Новая терапия, которые предложили ученые из Огайо, называется PD1-Vaxx. Она предназначена для вызова более сильного иммунного ответа.

Протестировав новый метод на животных с раком толстой кишки, ученые заметили полный отзыв у 9 из 10 испытуемых.

Доклинические исследования PD1-Vaxx в комбинации со вторым иммунотерапевтическим препаратом указали на два пути влияния этого средства:

Он активирует функции B- и Т-клеток, которые борются с опухолями.

Метод блокирует сигнальные пути, как нужные для роста и развития опухоли.

Ученые объяснили, что комбинация вакцины с иммунотерапией заряжает иммунную систему и нацеливает ее на уничтожение раковых клеток. Кроме того, предварительные испытания подтвердили безопасность вакцины.