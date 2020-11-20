Вакцинация против сезонного гриппа снижает риск смерти у людей, страдающих от болезней сердца. У непривитых "сердечников" риск смерти выше на 28%.

О результатах крупнейшего анализа ученые доложили на научной конференции Американской кардиологической ассоциации. Это исследование еще не опубликовано в рецензируемом научном журнале, пишет heart.

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Вакцина против гриппа защищает сердце

Ученые проанализировали данные 16 исследований, охвативших 237 тысяч человек. Они пришли к выводу, что у людей, страдающих от сердечно-сосудистых патологий, которые проходят вакцинацию от гриппа, риск смерти от болезней сердца ниже на 18%, а риск смерти от любой причины – на 28%.

Кроме того, у них на 13% меньше вероятность каких-либо осложнений со стороны сердца по сравнению с теми, кто не прививается от гриппа. Авторы исследования указывают, что этот эффект можно сравнить с эффектом кардиологических препаратов.

Например, ингибиторы АПФ, которые используют для контроля артериального давления, снижают риск смерти на 20-25%. При этом делать прививки от гриппа нужно один раз год, а лекарства нужно принимать ежедневно.

Известно, что серьезные проблемы с сердцем возникают примерно у 12% людей, госпитализированных из-за гриппа.

Как прививка защищает сердце

Ранее ученые указывали на два возможных механизма защитного действия прививки от гриппа при болезнях сердца.