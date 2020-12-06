Вакцина против коронавируса может сформировать людям иммунитет от болезни на 90 дней, заявили научные консультанты правительства.

Об этом говорится в статье, опубликованной Консультативной группой по вопросам угрозы новых и новых респираторных вирусов, пишет британское издание Mirror.

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Ученые отмечают, что длительность иммунитета после вакцинации еще не до конца понятна.

Исходя из изменчивости данных и дифференциальной реакции среди населения, мы консервативно оцениваем, что защитный иммунный ответ после заражения ОРВИ, коронавируса или вакцинации может длиться 90 дней,

– заявили исследователи.

Оценка ученых базируется на том, что другие коронавирусы, как правило, реинфикуються за один-два года.

"Заражение сезонными коронавирусами происходят часто через 12 месяцев, а иногда уже через полгода – но не в течение трех месяцев", – пишут авторы статьи.

На каком этапе подготовка к вакцинации от COVID-19 в Украине

Украина получит около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX. До 7 декабря, по словам главы Минздрава, в Украине будут готовы все соответствующие документы.

Украина договорилась с компанией Pfizer. Поставка вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.

COVAX – механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинация проводится людям, которые находятся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена ​​бесплатно, или ниже рыночной цены.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала