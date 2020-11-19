Самой приоритетной группой населения, которой необходима иммунизация против COVID-19, являются пожилые люди. Поскольку именно среди них самая высокая смертность в результате коронавируса.

Оксфордский кандидат на вакцину против COVID-19 демонстрирует обнадеживающие результаты в ходе исследований. BBC сообщает, что британская потенциальная вакцина вызвала сильный иммунный ответ у добровольцев в возрасте 60 – 70 лет.

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Это пока не окончательные результаты, ведь это выводы только II фазы испытаний. На этом этапе приняли участие 560 здоровых добровольцев.

Через две недели после введения второй дозы вакцины, в более чем 99% участников разного возраста образовались нейтрализующие антитела.

Результаты показали, что у людей в возрасте 56 – 69 лет и старше 70 лет образовался иммунный ответ примерно того же уровня, который был у участников в возрасте 18 – 55 лет.

Мы были рады видеть, что наша вакцина не только хорошо переносится пожилыми людьми, но и стимулирует иммунные реакции, аналогичные тем, которые наблюдаются у молодых добровольцев. Следующим шагом будет проверить, будет ли защищать эта вакцина от самой болезни,

– рассказал исследователь из Oxford Vaccine Group Махеши Рамасами.

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