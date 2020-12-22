Вакцина Pfizer и BioNTech защищает от коронавируса уже через 12 дней после первой прививки
Вакцина против COVID-19 от фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer создает защитный эффект уже через 12 дней после введения первой инъекции.
Вместо этого полная защита начинается через 4 недели после первой иммунизации. Об этом в интервью SWR рассказал генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин.
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О более длительном действии препарата данных пока нет, ведь в будущее заглядывать еще не научились. Поскольку вакцинация только началась, то продолжительность иммунной защиты вследствие прививки покажет только время.
До февраля 2021 года можно будет оценить эффект вакцины на отрезке в 6 месяцев.
К слову, в интервью с другим изданием Шахин заявил, что в ближайшие недели вакцину от Pfizer и BioNTech будут тестировать на эффективности нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании.
Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech
- Эффективность вакцины во время клинических испытаний составляла 95%. Уровень эффективности сохранялся таким же даже среди людей старше 75 лет.
- Вакцина от этих компаний называется Comirnaty. Это двухкомпонентный препарат, который вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят за несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка.
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 21 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат и рекомендовало его использование в странах ЕС.
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