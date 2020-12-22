Вакцина против COVID-19 от фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer создает защитный эффект уже через 12 дней после введения первой инъекции.

Вместо этого полная защита начинается через 4 недели после первой иммунизации. Об этом в интервью SWR рассказал генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин.

К теме Вакцину от Pfizer и BioTech будут тестировать против нового штамма COVID-19

Угур Шахин "Мы получаем ранний эффект примерно через 12 дней. Полная защита от вакцинации начинается примерно через 4 недели после первой иммунизации. Мы знаем, что защита вследствие вакцинации длится не менее 2,5 – 3 месяцев”.

О более длительном действии препарата данных пока нет, ведь в будущее заглядывать еще не научились. Поскольку вакцинация только началась, то продолжительность иммунной защиты вследствие прививки покажет только время.

До февраля 2021 года можно будет оценить эффект вакцины на отрезке в 6 месяцев.

К слову, в интервью с другим изданием Шахин заявил, что в ближайшие недели вакцину от Pfizer и BioNTech будут тестировать на эффективности нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

Что известно о вакцине от Pfizer и BioNTech