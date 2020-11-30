Эффективность американской вакцины против коронавируса от компании Moderna составляет 94,1%. Зато против тяжелой формы COVID-19 она эффективна на 100%

Компания Moderna обнародовала результаты анализов эффективности вакцины во время 3 фазы исследования. Сейчас разработчики подадут препарат в FDA, чтобы получить разрешение на экстренное использование. К теме Великобритания начинает вакцинацию от COVID-19: подробности Новость дополняется...