Вакцина Moderna эффективна на 100% против тяжелой формы коронавируса: заявление компании
Эффективность американской вакцины против коронавируса от компании Moderna составляет 94,1%. Зато против тяжелой формы COVID-19 она эффективна на 100%
Компания Moderna обнародовала результаты анализов эффективности вакцины во время 3 фазы исследования. Сейчас разработчики подадут препарат в FDA, чтобы получить разрешение на экстренное использование.
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