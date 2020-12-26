Вакцину от коронавирусной инфекции доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует в воскресенье 27 декабря.

Вакцина стала доступна одновременно для всех государств Евросоюза. Об этом в своем обращении заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 только на середине пути

Мы начинаем переворачивать страницу тяжелого года. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха,

– сказала глава Европейской комиссии.

Она добавила, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность.

Да, ЕС обеспечил достаточное количество вакцин для всего населения блока, а также жителей стран Европейской экономической зоны.

"Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни... Но пока этого не произошло нам нужно сохранять бдительность. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 год нашим годом восстановления и надежды", – подчеркнула фон дер Ляен .

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Напомним, Украина ведет переговоры с мировыми фармацевтическими компаниями по закупке вакцины. В частности, с правительствами Индии, Великобритании и Франции.

Заметим, Министерство здравоохранения Украины уже опубликовало план вакцинации украинцев против коронавируса, который состоит из 5 этапов.