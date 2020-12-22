Аллергические реакции после вакцинации от COVID-19 зарегистрировали у 8 человек за последние 2 недели. Вероятная причина в том, что одним из компонентов вакцины является полиэтиленгликоль, его ранее не использовали в препаратах для вакцинации.

В клинических исследованиях таких реакций не было, поскольку люди с аллергией на компоненты вакцины были исключены из испытаний, пишет Science.

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Причиной может быть полиэтиленгликоль

Ученые считают, что причиной анафилактической реакции является полиэтиленгликоль, который необходим для защиты и стабильности основного компонента вакцины. Ранее полиэтиленгликоль никогда не использовали в вакцинах, хотя он входит в состав многих лекарств, которые иногда вызывают анафилактический шок.

Примечательно, что такую реакцию регистрируют среди вакцинированных как препаратом от Pfizer, так и от Moderna.

Интересно! Полиэтиленгликоль также присутствует во многих шампунях, зубных пастах, косметике и других повседневных продуктах. Кроме того, все больше биофармацевтических препаратов также включают соединения с добавлением полиэтиленгликоля.

Соединение обычно безопасно

Долгое время считалось, что полиэтиленгликоль биологически инертен, но в последнее время появились данные о том, что это не так.

Согласно исследованию Университета Северной Каролины, у 72% людей есть хотя бы минимальный уровень антител к полиэтиленгликолю. Вероятно, в результате воздействия косметических и фармпрепаратов. Из них около 7% людей имеют достаточный уровень соединения, чтобы организм получил анафилактическую реакцию.

Механизм развития анафилактического шока из-за полиэтиленгликоля пока не совсем понятен, поскольку он не содержит антитела IgE, которые вызывают классические аллергические реакции. Вместо этого полиэтиленгликоль запускает два других класса антител IgM и IgG.

Людей с аллергическими реакциями могут не вакцинировать

Между тем не все ученые уверены, что причина аллергических реакций в полиэтиленгликоле. Ведь его количество в мРНК-вакцинах значительно ниже, чем в большинстве препаратов, куда его тоже добавляют, но аллергических реакций вследствие этого не происходит.

Кроме того, вакцины от COVID-19 вводятся внутримышечно, а не внутривенно, где находится большинство антител к полиэтиленгликолю, что еще больше снижает риски.

Если установят, что причиной анафилактической реакции у 8 добровольцев был полиэтиленгликоль, то, в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний США, людям с уже известными реакциями на любые компоненты вакцин прививки делать не будут.