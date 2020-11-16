Американская компания Moderna заявила, что их вакцина от коронавируса эффективна на 95%. Это подтвердили клинические испытания вакцины с участием 30 тысяч добровольцев.

Детали испытаний

В испытаниях приняли участие 30 тысяч добровольцев, половина из которых получила вакцину, а вторая половина – плацебо.

Результаты нового исследования основаны на данных 95 добровольцев, у которых развились симптомы COVID-19, – пять из них получили вакцину. Эффективность вакцины составила 94,5%.

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Общая эффективность была высокой, это отличный день,

– заявил разработчик вакцины в Moderna Тал Закс.

Ученые пока не знают, как долго новая вакцина обеспечит иммунитет к коронавирусу, и как она будет работать в случае с людьми старшего возраста.

Неприятно то, что в июле компания проиграла спор по патенту, который напрямую связан с технологией. И неизвестно, скажется ли это на судьбе вакцины.

К слову, на прошлой неделе американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкое биотехнологическое предприятие BioNTech заявили, что их новая вакцина от коронавируса предотвратила 90% случаев заражения в исследовании с десятками тысяч добровольцев.

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