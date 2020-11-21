Сразу три компании-разработчики объявили об успешных результатах вакцин от COVID-19. Поэтому возникает все больше надежд, что пандемия, которая унесла более миллиона жизней во всем мире, может наконец приблизиться к своему концу.

Насколько эффективной будет новая вакцина, когда начнется вакцинация и остановит ли это пандемию – в материале сайта 24 канала.

Важно Pfizer и BioNTech требуют экстренного разрешения на массовую вакцинацию против COVID-19

Что известно о вакцинах от COVID-19?

16 ноября американская фармацевтическая компания Moderna объявила, что ее вакцина против COVID-19 эффективна на 94,5%. А уже 18 ноября американский медицинский гигант Pfizer, который разрабатывает вакцину вместе с немецким BioNTech, подтвердил 95% эффективность своей.

В обоих случаях людям нужно будет сделать две прививки с интервалом в несколько недель. Вакцины были разработаны с помощью новой технологии передачи РНК (мРНК), которая передает генетические инструкции, чтобы научить иммунную систему человека вырабатывать антитела, уничтожающие вирусы.

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В исследовании на поздней стадии Pfizer-BioNTech участвовали почти 44 тыс. добровольцев. Результаты показали, что вакцина стабильно эффективна для людей разного возраста, расы и этнической принадлежности. Для людей, которым больше 65 лет, вакцина оказалась эффективной на 94%. Данные о ее безопасности будут собирать еще в течение двух лет.

Исследование Moderna, в котором приняло участие более 30 тыс. добровольцев в США, проводится в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения. Среди добровольцев – люди, которым за 65, и представители разных национальностей.

Этот положительный промежуточный анализ нашего исследования третьей фазы дал первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелое течение болезни,

– отметил генеральный директор Moderna Стефан Бансел.

Из-за чрезвычайной ситуации вакцина может получить разрешение на экстренное (временное) использование до получения официального разрешения. Результаты обеих компаний дают возможность обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США уже в ближайшие недели.

Pfizer заявил, что подаст соответствующую заявку в ближайшие дни, Moderna же планирует сделать это в ближайшие недели, как только получит два месяца данных о безопасности половины испытуемых. Обычно такие процессы проверки регулятором могут занять год и больше, но в данном случае это будут недели.

Если фармацевтические препараты получат одобрение, они получат временную лицензию на экстренное использование, продолжая предоставлять данные регулятору. В случае положительных результатов и через 12 месяцев, регулятор выдаст обычную лицензию.

В общем, сейчас 12 вакцин-кандидатов проходят испытания на поздних стадиях. Их результаты ожидают получить в ближайшие недели.

Как быстро будут готовы первые вакцины и когда их получит Украина?

Если события не получат неожиданный поворот, первые дозы вакцин будут доступны уже в декабре. Однако до конца года поставки будут ограниченными.

Moderna ожидает получить около 20 миллионов доз для США, до конца 2020 года. Pfizer и BioNTech до конца года будут иметь около 50 миллионов доз во всем мире.



Первые прививки сделают уже в декабре / Фото Getty Images

Ранее в Минздраве Украины сообщали, что вакцинировать от коронавируса бесплатно могут 20% населения Украины (около 4 млн граждан). Прививку можно будет сделать, как ожидается, в первой половине 2021 года.

В целом, в пределах Глобального механизма по доступу к вакцинам от COVID-19 COVAX, Украина может получить 8 миллионов доз. В проект бюджета на 2021 год заложено более 2 миллиардов гривен на закупку вакцины. Полноценная вакцинация (две дозы вакцины) для украинцев будет стоить, предварительно, 14 долларов.

В первую очередь у нас будут вакцинировать профессиональные группы риска – врачей, представителей силовых структур и учителей. Затем – людей пожилого возраста и больных с сопутствующими хроническими патологиями.

Почему вакцины может быть недостаточно для завершения пандемии

Есть несколько ключевых элементов, которые будут определять, как будет действовать вакцина – насколько эффективной она будет, в каком количестве и что в это время будет делать мир, чтобы ограничить COVID-19. И специалисты уже дискутируют по поводу ряда рисков. Vox приводит основные из них.

Неизвестно, как долго продлится иммунитет

На самом высоком уровне возможностей вакцина может обеспечить иммунитет навсегда. Также существуют меньшие степени защиты, которые могут позволить вирусу проникнуть в организм, но вакцина научит иммунную систему человека бороться с ней, прежде чем та нанесет слишком большой вред. То есть человек может чувствовать слабые симптомы и передавать болезнь, но прививка предотвращает более опасные последствия. Так работают некоторые вакцины против гриппа.

В этом случае иммунитет, скорее всего, будет неполным и кратковременным. То есть, вакцина обеспечит защиту, которая длится несколько лет и, вероятно, будет предотвращать тяжелые проявления и осложнения COVID-19, но не очень поможет остановить бессимптомные инфекции или легкие формы заболевания.

Быстрая мутация вируса

Быстрый уровень мутации увеличит вероятность того, что вакцина не создаст эффективного иммунного ответа на вирус. Такие вирусы, как SARS-CoV-2, славятся высоким уровнем мутаций, но это не обязательно происходит таким образом, чтобы ослабить защиту от вакцины.

Для разных групп – разный эффект

Эффективность вакцины может также отличаться для различных групп. Например, вакцина против гриппа имеет другую формулу для людей старше 65. Может быть так, что один тип вакцины COVID-19 будет применяться для некоторых возрастных групп или людей, которые уже имели ранее заболевания, тогда как другой тип – для широкой общественности. Следует добавить, что иммунная система некоторых людей может вообще не реагировать на вакцину.



Впоследствии может быть несколько типов вакцин одного производителя / Фото Getty Images

Прививки будет недостаточно для коллективного иммунитета

Еще одним препятствием для завершения пандемии COVID-19 может стать попадание вакцины к недостаточному количеству людей для достижения коллективного иммунитета. Для последнего нужны миллиарды доз, что требует надежной цепи поставок и производственных мощностей. Сейчас этой инфраструктуры – очень мало, и ее создание потребует значительных инвестиций правительств и частного сектора.

Вакцина будет действенной только в сочетании с другими мерами

Ограничение распространения вируса может повысить эффективность вакцины среди населения, даже если сама вакцина не дает долгосрочного иммунитета. Например, вакцина, которая защищает пожилых людей, в сочетании с социальным дистанцированием и ношением масок, сделает больше для замедления пандемии, чем любой из этих методов по отдельности. Итак, специалисты сходятся во мнении, что вакцина – это лишь одна из тактик в наборе методов борьбы с COVID-19.

Также, как отметила доцент Центра по разработке вакцин и глобального здоровья в Медицинской школе Университета Мэриленда Миган Фицпатрик: "С вакциной или без нее, что нам действительно нужно делать в краткосрочной перспективе, это – отслеживание контактов и тестирование".

Движение антивакцинаторов

Одной из самых больших проблем вакцинации COVID-19 может быть небольшое, но мощное движение против прививок. Уже сейчас некоторые группы распространяют теории заговора относительно предполагаемого вреда вакцины, которая еще даже не разработана. Но если такое сопротивление усилится, это может подорвать усилия по выработке коллективного иммунитета и позволит вирусу заразить больше людей.

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Вакцинированные люди могут бессознательно распространять вирус

Некоторые эксперты называют это "худшим сценарием": вакцина, которая работает достаточно хорошо, чтобы предотвратить болезнь, но недостаточно, чтобы остановить распространение вируса, пишет VOA.

Вакцина может вызвать иммунный ответ, который не полностью блокирует вирус, но утрамбовывает его настолько, что у пациента не появляются симптомы. Однако бессимптомные больные все еще могут быть инфекционными. Это – один из факторов, из-за которого COVID-19 так трудно контролировать.

Логистические препятствия

Ранее вакцинация никогда не проводилась в таких масштабах, следовательно, кроме самих вакцин, уже нужно думать и об их транспортировке, отмечает Financial Times.

Вакцина Pfizer-BioNTech ставит здесь особые требования, поскольку хранить ее нужно при температуре -80 градусов. Это означает, что для этого нужно распределение холодных цепей от производителей к аэропортам и отдаленным районам – непростая перспектива для бедных стран, где жарко и есть проблемы с поставками электроэнергии. Для доставки вакцины в каждую страну понадобится армия медицинских работников.

Для облегчения транспортировки компания планирует предоставлять контейнеры с "сухим льдом", которые смогут поддерживать нужную температуру в течение 10-15 дней.

Moderna здесь имеет преимущество, поскольку, как ожидается, вакцина будет стабильной при нормальных температурах холодильника -2-8 градусов в течение 30 дней и может храниться до шести месяцев при -20 градусах.

COVID-19 почти преодолен?

Даже не совсем совершенная вакцина может помочь, если это означает, что люди болеют не так тяжело и лечатся дома. Те, кто получает прививку от гриппа, как правило, имеют более легкие формы этой болезни, чем невакцинированные, даже когда вакцина не очень эффективна.

Ведущий американский ученый-инфекционист Энтони Фаучи оценил результаты ранних испытаний вакцины от COVID-19, как "потрясающе впечатляющие". По его словам, это является подтверждением экспериментальной технологии мРНК, в которой сомневались ряд специалистов. Он добавил, что согласился бы на инъекции, которые защищали бы от заболевания и на 70-75%.

Мысль о том, что мы имеем 94,5-процентную эффективную вакцину, впечатляет. Это действительно впечатляющий результат, который, я не думаю, что кто-то предвидел,

– отметил эксперт.

Вирусолог Института Доэрти Канта Суббарао в свою очередь объяснила The Atlantic: научная неопределенность, которая царила вокруг вакцин против COVID-19 решена. Они работают, поэтому мы можем вздохнуть с облегчением: "Вакцины станут нашим выходом из этой пандемии".



Меры предосторожности, в том числе и маски, с нами остаются / Фото Getty Images

Наиболее вероятный сценарий завершения пандемии, основанный на интервью POLITICO с 11 лучшими специалистами-вирусологами США, выглядит так:

вакцина – до начала 2021 года;

– до начала 2021 года; постоянное снижение количества случаев – до следующей осени;

– до следующей осени; нормализация повседневной жизни – в течение двух лет.

Производство и распространение вакцины продлится месяцы. И хотя ее широкое распространенное будет играть значительную роль в нормализации жизни, вакцинация не станет автоматическим знаком снять маску и свободно войти в переполненный бар.

Оценки экспертов относительно временных шкал отличаются, но есть определенное согласие относительно того, что вирус будет терять свою силу, постепенно будет приводить к незначительному количеству новых случаев и его возьмут под контроль до второй половине 2021 года.

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Точное время зависит от ряда факторов:

сколько людей продолжают носить маски и соблюдать социальную дистанцию;

становятся ли быстрые тесты на COVID-19 широко доступными и должным образом развернутыми;

насколько эффективны вакцины;

сколько людей отказываются делать прививки;

сколько людей забывают получить вторую дозу, если для вакцины нужно две (да, это вызывает большое беспокойство).

Цель состоит в том, чтобы вакцина была достаточно эффективной и широко распространенной, чтобы достичь коллективного иммунитета – точки, в которой теоретически люди могут безопасно снимать маски и посещать массовые мероприятия. Приблизительная оценка для COVID-19 – общество достигнет этого, когда примерно 60-70% населения будет иметь иммунитет к болезни. Вирус тогда просто не сможет размножаться.

Все же мир, вероятно, будет жить с COVID-19 всегда, даже после прививки. Однако, если уровень вакцинации будет достаточно высоким, это станет просто очередным вирусом, к которому большинство населения имеет определенный уровень иммунитета.

Вакцина точно не сможет замедлить опасную траекторию госпитализаций и потерь от COVID-19 этой осенью. Но это дает нам надежду, что пандемия наконец закончится. И то, чего мы не можем на 100% избежать путем ношения масок и социального дистанцирования, может быть решено именно с помощью прививок.