Уже почти год мир сидит на карантине из коронавирус. Все ждут когда же появится вакцина от COVID-19. Разработкой занимались десятки стран, а некоторые уже даже начали массовую прививку своих граждан.

Сайт 24 канала рассказывает, кто разрабатывает вакцину, когда она появится в мире и в Украине.

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Где разрабатывают вакцину

Разработка вакцины – очень сложный процесс, который требует много ресурсов и времени. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19. Решение проблемы ищут во многих странах: в США, Великобритании, Китае, Израиле, а Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали альянс, чтобы ускорить разработку.

Согласно регламенту ВОЗ, до того, как вакцина поступит в широкое производство, нужно, чтобы она прошла целый ряд испытаний, включая три фазы тестирования на добровольцах. Еще до этого вакцина также проходит этап доклинических исследований. Ранее в ВОЗ говорили, что ожидают появление вакцины до конца 2020 года.

Мы нуждаемся в вакцине, и есть надежда, что до конца этого года мы можем получить вакцину. Есть надежда,

– сказал Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ.

На каком этапе испытания

Несмотря на то, что разработкой начали заниматься многие страны и компаний, некоторые значительно опередили других. Так, американский производитель лекарств Pfizer с немецким партнером BioNTech оказались одними из первых, чьей вакциной начали массово прививать людей. В США эту вакцину срочно одобрили еще на выходных, а уже с понедельника 14 декабря начали массовую вакцинацию в стране.

Но первой в мире страной, которая начала вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer, стала Великобритания. А 90-летняя Маргарет Кинан, жительница Северной Ирландии, стала первой женщиной в мире, которая получила вакцину от коронавируса. Известно, что эффективность этой вакцины составляет 95%.

Первая партия доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech уже прибыла и в Канаду.

Высокая эффективность и у вакцины от британской фармацевтической компании AstraZeneca. Так, на промежуточных испытаниях в Великобритании и Бразилии ее эффективность составила 70%. В компании AstraZeneca говорят, что их вакцина приводит к выработке в организме антител к коронавирусу через 14 дней или более после получения двух доз. Преимущество этой вакцины в том, что можно хранить в обычном холодильнике, а вот вакцину от Pfizer нужно хранить при температуре минус 70 градусов Цельсия.

В правительстве Великобритании еще на этапе разработки вакцины AstraZeneca заказали себе 100 миллионов доз препарата, что хватит для иммунизации 50 миллионов человек.

В компании AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиками российской вакцины "Спутник V", которая до сих пор не прошла все необходимые этапы. В британской компании говорят, что комбинации различных вакцин могут стать важным шагом в профилактике COVID-19 вследствие усиления иммунного ответа и повышения доступности препаратов.



Богатые страны уже раскупили вакцины от коронавируса / Фото Getty Images

Собственные разработки есть у Китая. Китайская экспериментальная вакцина, разработанная Институтом медицинской биологии при Китайской академии медицинских наук, оказалась безопасной на ранних стадиях клинического испытания. Но там есть еще четыре экспериментальные вакцины, которые находятся на завершающей стадии клинических исследований.

А вот вакцина BBIBP-CorV от китайской компании Sinopharm имеет показатель 86% эффективности. Сейчас эта вакцина уже разрешена к использованию в Китае, ОАЭ и Бахрейне.

Еще множество компаний должны закончить последний этап испытания вакцины в первой половине 2021 года.

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Кто уже закупил вакцину

В организации Amnesty International посчитали, что богатые страны, которые представляют всего 14% населения мира, закупили 53% всех наиболее перспективных вакцин от COVID-19, а бедные страны могут получить недостаточное количество доз. В числе последних находится и Украина.

Так, оказалось, что 67 стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего рискуют остаться позади. Пятеро из них – Кения, Мьянма, Нигерия, Пакистан и Украина – зарегистрировали уже почти 1,5 миллиона случаев заболевания.

Уже сейчас все дозы Moderna и 96% Pfizer/BioNTech закупили только богатые страны. В компании AstraZeneca обязалась предоставить 64% своих доз людям в развивающихся странах, но этого недостаточно и пока они могут охватить не более 18% населения мира.

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Когда вакцина появится в Украине

Известно, что Украина получила подтверждение от инициативы COVAX, созданной для быстрого и справедливого доступа вакцин от COVID-19 в мире, и в рамках сотрудничества с этим международным механизмом может рассчитывать на получение около 8 миллионов доз вакцин против COVID-19 для групп риска.

На прошлой неделе, в пятницу, я подписал технические документы по глобальной инициативе COVAX на получение вакцины. Мы должны ее получить в первом полугодии 2021 году, рассчитываем на конец первого – начало второго квартала. Мы должны получить 8 миллионов доз,

– сказал Максим Степанов, министр здравоохранения Украины.

А в Центре общественного здоровья говорят, что Украина получит первую партию вакцин уже в январе 2021 года. В целом, в рамках инициативы COVAX Украина может рассчитывать на около 8 миллионов доз. С учетом того, что одному человеку вводится 2 дозы вакцины, этого должно хватить на вакцинацию 4 миллионов человек, то есть примерно 20% населения страны.

К тому же, Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19.

На основе рекомендаций определили 12 приоритетных групп населения, которые совокупно охватывают почти 21 миллиончеловек (20 866 390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями и др.

У нас есть четкий план по тому, как мы будем вакцинировать людей в Украине. Сначала это будут люди из групп риска, я уже об этом упоминал ранее. Общее количество таких людей составляет около 20 миллион человек. Мы также рассматриваем вопрос о том, что нам нужно дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам Украины за счет государства,

– заявил Степанов

Также основни сценарии вакцинации будут осуществляться за счет мобильных бригад и стационарных пунктов. Ожидается, что ежемесячно будут производить около 1,7 миллиона прививок.

Что до стоимости вакцинации, то главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов – почти 400 гривен.