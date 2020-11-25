Во всем мире сейчас тестируют 54 вакцины от коронавируса. Исследование проводят на людях, еще по меньшей мере 87 доклинических вакцин испытывают на животных. Работу над созданием ученые начали в январе, а первые испытания на людях прошли в марте.

Какой уровень защиты предлагают разработчики вакцин от коронавируса, сколько они будут стоить и какие будут в Украине – в новом выпуске программы "120/80" на 24 канале.

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Насколько опасен COVID-19

Коронавирус, вызвавший пандемию, гораздо опаснее, чем его предшественники. Достаточно быстро мутирует, то есть меняется, и распространяется колоссально стремительными темпами. Инфицированных во всем мире считают уже сотнями тысяч ежедневно. Всего – более 60 миллионов. Все страны надеются на вакцину, которая могла бы защитить по крайней мере людей из групп риска – врачей, работников инфраструктуры, также старших людей.

"Если у нас не будет вакцины, мы застрянем в этом способе изоляции... социальное дистанцирование, маски на очень долгое время", – сказал профессор университета Кембридж Джонатан Гинни.

Что такое вакцинация

Вакцинация Это возможность предотвратить инфекцию, а не лечить ее после заражения. В 1796 году британец Эдвард Дженнер провел первую настоящую вакцинацию от оспы. Он ввел парню возбудитель коровьей оспы, и у него сформировался иммунитет от недуга. Слово "вакцина" и происходит из латинского – "корова".

В целом история вакцинации – это методы проб, ошибок и очень странных открытий. Например, во время Первой мировой войны столбняк предотвращали с помощью сыворотки из крови лошадей. И это сработало. А вот чтобы создать вакцину от бешенства, французский микробиолог Луи Пастер добыл вирус из мозга кроликов, и на его основе создал антидот.

За все это время медицина развивалась, и теперь создание вакцины – процесс гораздо более цивилизованный.

Как происходит создание вакцины

Очевидно, сначала ученые исследуют геном вируса. Тогда наступает предклиническое тестирование, разделенное на 3 этапа. Но сначала ученые тестируют новую вакцину на клетках, затем дают ее таким животным, как мыши или обезьяны, чтобы проверить, производит ли она иммунный ответ.

► Этап 1 – безопасность. Ученые колют вакцину небольшому количеству людей, чтобы проверить безопасность и дозировку.

► Этап 2 – расширенное испытание. Ученые дают вакцину сотням людей, разделенных на группы, например, детям и пожилым людям. Эти тесты проверяют способность вакцины стимулировать иммунную систему.

► Этап 3 – эффективность. Ученые дают вакцину тысячам людей. И ждут, чтобы узнать, сколько заразилось, по сравнению с добровольцами, получавшими плацебо.

Кстати, во время испытаний одной из вакцин в Бразилии умер участник, которому вкололи плацебо. Существует еще и раннее и ограниченное одобрение, например, Китай и Россия утвердили вакцины, не дожидаясь результатов 3-й фазы эффективности. Российская Федерация до сих пор пробует убедить мир, что их вакцина опередила этапы тестирования иностранных продуктов.

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Ускоренный процесс имеет серьезные риски. Эти процессы могут продолжаться в течение нескольких лет. Но во времена, де факто, второй волны пандемии компании существенно ускоряют работу над препаратами.

Цель вакцинации

В планах вакцины либо защитить человеческий организм от коронавируса, либо, по крайней мере, сделать его менее смертоносным. Исследуя инфекцию, ученые столкнулись с одним не очень то и приятным фактом – коронавирус можно подхватить дважды, а то и трижды. Именно поэтому вряд ли коллективный иммунитет может спасти от этого недуга.

Это что такое? Возьмем к примеру ветряную оспу, в народе более известную как ветрянку. Это тоже высокозаразная инфекция, которая очень быстро передается. Но переболев один раз, человек вряд ли заразится второй раз. А таких людей, подхвативших ветрянку, немало. Чем больше лиц в сообществе, имеющих индивидуальный иммунитет, тем меньше вероятность того, что незащищенные люди будут вступать в контакт с носителем болезни.

А вот с коронавирусом другое дело, потому что иммунитет против него может исчезнуть за определенное время, и человек – окажется под еще риском еще раз.

Вакцина от Pfizer и BioNtech

Американская компания Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNtech заявляют, что эффективность их вакцины – более 95%. Препарат в разработке уже более 10 месяцев.

Клиническое испытание 3 фазы вакцины началось 27 июля и на сегодня день в нем приняли участие более 43 тысяч участников, 38 тысяч из которых получили вторую дозу кандидата на вакцину. Примерно 42% мировых участников и 30% американских участников имеют различные расовые и этнические особенности.

Значительный недостаток

У этой будущей вакцины есть, правда, один недостаток – условия транспортировки. Препарат можно хранить только при температуре -70 градусов по Цельсию. Разработали успели, правда еще и специальные контейнеры с сухим льдом, в которых можно перевозить вакцину и хранить в течение 2 дней.

Если температура повысится – срок хранения существенно снижается: от 2 до 8 градусов по Цельсию вакцина будет действительной лишь 5 дней.

В Pfizer i BioNTech заявили, что будут продавать вакцину по цене, ниже рыночной.

"Мы пытались применять сбалансированный подход, который признает, что инновации требуют капитала и инвестиций, поэтому мы планируем установить цену на нашу вакцину значительно ниже типичных рыночных ставок, что отражает ситуацию, в которой мы находимся, и с целью обеспечения широкого доступа по всему миру", – пояснил руководитель стратегии компании BioNtech Райан Ричардсон.

Вакцина от Pfizer обойдется в 40 долларов за 2 дозы, которые вероятнее всего таки позволят выработать иммунитет от COVID-19 даже у старших людей.

Вакцина от "Модерны"

Показывает хорошие результаты и американская компания "Модерна". Разработчики вакцины уверяют – ее эффективность составляет 95%. В ее тестировании приняли участие 30 тысяч человек в штатах, половина из них получила 2 дозы вакцины с интервалом в 4 недели. Остальным делали уколы плацебо. Именно ее, вероятнее всего, получит Украина.

В отличие от вакцины Pfizer эту вакцину легче хранить, что и потенциально может обусловить ее популярность: при температуре -20 по Цельсию препарат "модерны" хранить до пол года, а в привычном медицинском холодильнике – такие есть в кабинетах вакцинации, она в течение месяца будет эффективной, по крайней мере так утверждают в "Модерне".

Ее цена будет колебаться до 37 долларов за одну дозу. Чтобы выработать иммунитет к коронавирусу, придется прививаться дважды.

Украинцы тоже работают над вакциной от коронавируса. Над ней трудятся в Национальной академии наук. Правда, украинский препарат сейчас на доклинической стадии разработки.