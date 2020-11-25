Вакцина от COVID-19: какая будет в Украине и сколько будет стоить
Во всем мире сейчас тестируют 54 вакцины от коронавируса. Исследование проводят на людях, еще по меньшей мере 87 доклинических вакцин испытывают на животных. Работу над созданием ученые начали в январе, а первые испытания на людях прошли в марте.
Какой уровень защиты предлагают разработчики вакцин от коронавируса, сколько они будут стоить и какие будут в Украине – в новом выпуске программы "120/80" на 24 канале.
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Насколько опасен COVID-19
Коронавирус, вызвавший пандемию, гораздо опаснее, чем его предшественники. Достаточно быстро мутирует, то есть меняется, и распространяется колоссально стремительными темпами. Инфицированных во всем мире считают уже сотнями тысяч ежедневно. Всего – более 60 миллионов. Все страны надеются на вакцину, которая могла бы защитить по крайней мере людей из групп риска – врачей, работников инфраструктуры, также старших людей.
"Если у нас не будет вакцины, мы застрянем в этом способе изоляции... социальное дистанцирование, маски на очень долгое время", – сказал профессор университета Кембридж Джонатан Гинни.
Что такое вакцинация
Это возможность предотвратить инфекцию, а не лечить ее после заражения. В 1796 году британец Эдвард Дженнер провел первую настоящую вакцинацию от оспы. Он ввел парню возбудитель коровьей оспы, и у него сформировался иммунитет от недуга. Слово "вакцина" и происходит из латинского – "корова".
В целом история вакцинации – это методы проб, ошибок и очень странных открытий. Например, во время Первой мировой войны столбняк предотвращали с помощью сыворотки из крови лошадей. И это сработало. А вот чтобы создать вакцину от бешенства, французский микробиолог Луи Пастер добыл вирус из мозга кроликов, и на его основе создал антидот.
За все это время медицина развивалась, и теперь создание вакцины – процесс гораздо более цивилизованный.
Как происходит создание вакцины
Очевидно, сначала ученые исследуют геном вируса. Тогда наступает предклиническое тестирование, разделенное на 3 этапа. Но сначала ученые тестируют новую вакцину на клетках, затем дают ее таким животным, как мыши или обезьяны, чтобы проверить, производит ли она иммунный ответ.
► Этап 1 – безопасность. Ученые колют вакцину небольшому количеству людей, чтобы проверить безопасность и дозировку.
► Этап 2 – расширенное испытание. Ученые дают вакцину сотням людей, разделенных на группы, например, детям и пожилым людям. Эти тесты проверяют способность вакцины стимулировать иммунную систему.
► Этап 3 – эффективность. Ученые дают вакцину тысячам людей. И ждут, чтобы узнать, сколько заразилось, по сравнению с добровольцами, получавшими плацебо.
Кстати, во время испытаний одной из вакцин в Бразилии умер участник, которому вкололи плацебо. Существует еще и раннее и ограниченное одобрение, например, Китай и Россия утвердили вакцины, не дожидаясь результатов 3-й фазы эффективности. Российская Федерация до сих пор пробует убедить мир, что их вакцина опередила этапы тестирования иностранных продуктов.
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Ускоренный процесс имеет серьезные риски. Эти процессы могут продолжаться в течение нескольких лет. Но во времена, де факто, второй волны пандемии компании существенно ускоряют работу над препаратами.
Цель вакцинации
В планах вакцины либо защитить человеческий организм от коронавируса, либо, по крайней мере, сделать его менее смертоносным. Исследуя инфекцию, ученые столкнулись с одним не очень то и приятным фактом – коронавирус можно подхватить дважды, а то и трижды. Именно поэтому вряд ли коллективный иммунитет может спасти от этого недуга.
Это что такое? Возьмем к примеру ветряную оспу, в народе более известную как ветрянку. Это тоже высокозаразная инфекция, которая очень быстро передается. Но переболев один раз, человек вряд ли заразится второй раз. А таких людей, подхвативших ветрянку, немало. Чем больше лиц в сообществе, имеющих индивидуальный иммунитет, тем меньше вероятность того, что незащищенные люди будут вступать в контакт с носителем болезни.
А вот с коронавирусом другое дело, потому что иммунитет против него может исчезнуть за определенное время, и человек – окажется под еще риском еще раз.
Вакцина от Pfizer и BioNtech
Американская компания Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNtech заявляют, что эффективность их вакцины – более 95%. Препарат в разработке уже более 10 месяцев.
Клиническое испытание 3 фазы вакцины началось 27 июля и на сегодня день в нем приняли участие более 43 тысяч участников, 38 тысяч из которых получили вторую дозу кандидата на вакцину. Примерно 42% мировых участников и 30% американских участников имеют различные расовые и этнические особенности.
Значительный недостаток
У этой будущей вакцины есть, правда, один недостаток – условия транспортировки. Препарат можно хранить только при температуре -70 градусов по Цельсию. Разработали успели, правда еще и специальные контейнеры с сухим льдом, в которых можно перевозить вакцину и хранить в течение 2 дней.
Если температура повысится – срок хранения существенно снижается: от 2 до 8 градусов по Цельсию вакцина будет действительной лишь 5 дней.
В Pfizer i BioNTech заявили, что будут продавать вакцину по цене, ниже рыночной.
"Мы пытались применять сбалансированный подход, который признает, что инновации требуют капитала и инвестиций, поэтому мы планируем установить цену на нашу вакцину значительно ниже типичных рыночных ставок, что отражает ситуацию, в которой мы находимся, и с целью обеспечения широкого доступа по всему миру", – пояснил руководитель стратегии компании BioNtech Райан Ричардсон.
Вакцина от "Модерны"
Показывает хорошие результаты и американская компания "Модерна". Разработчики вакцины уверяют – ее эффективность составляет 95%. В ее тестировании приняли участие 30 тысяч человек в штатах, половина из них получила 2 дозы вакцины с интервалом в 4 недели. Остальным делали уколы плацебо. Именно ее, вероятнее всего, получит Украина.
В отличие от вакцины Pfizer эту вакцину легче хранить, что и потенциально может обусловить ее популярность: при температуре -20 по Цельсию препарат "модерны" хранить до пол года, а в привычном медицинском холодильнике – такие есть в кабинетах вакцинации, она в течение месяца будет эффективной, по крайней мере так утверждают в "Модерне".
Украинцы тоже работают над вакциной от коронавируса. Над ней трудятся в Национальной академии наук. Правда, украинский препарат сейчас на доклинической стадии разработки.
Источник: 24 канал
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