Когда изобретут вакцину от коронавируса, необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию может не исчезнуть. Вакцина не сможет дать 100% гарантию, что конкретный человек не заболеет.

Вакцина будет эффективной лишь в 90 – 95% случаях. Об этом заявил главный инфекционный врач США Энтони Фаучи, сообщает "Голос Америки".

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Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину. Потому что даже если в целом для населения вакцина может быть эффективной на 90 – 95%, вы не всегда знаете, насколько она эффективна для вас,

– подчеркнул Фаучи.

Что известно о COVID-19 в мире