Вакцина может не спасти человечество от масок и дистанции
Когда изобретут вакцину от коронавируса, необходимость носить маски и соблюдать социальную дистанцию может не исчезнуть. Вакцина не сможет дать 100% гарантию, что конкретный человек не заболеет.
Вакцина будет эффективной лишь в 90 – 95% случаях. Об этом заявил главный инфекционный врач США Энтони Фаучи, сообщает "Голос Америки".
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Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину. Потому что даже если в целом для населения вакцина может быть эффективной на 90 – 95%, вы не всегда знаете, насколько она эффективна для вас,
– подчеркнул Фаучи.
Что известно о COVID-19 в мире
- По состоянию на 16 ноября с начала пандемии в мире зафиксировали более 54 миллионов зараженных коронавирусом.
- В ВОЗ рассказали, что наибольшее количество зараженных фиксируют во время выходных.
- Ученые из компании Pfizer совместно с BioNTech заявили, что их вакцина успешно прошла 3 фазу испытаний. Производители заявили о 90% эффективности препарата.
- В Украине с начала пандемии зафиксировали 546 тысяч зараженных. За сутки 15 ноября коронавирус подтвердили у 9 832 жителей Украины.
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