Вакцина Moderna вызвала первую аллергию в США: в каком состоянии мужчина
У американского врача, которому сделали прививку от COVID-19, развилась тяжелая аллергическая реакция. Вакцина компании Moderna вызвала головокружение и учащенное сердцебиение.
Это первый известный случай аллергии после введения препарата. Об этом сообщает New York Times.
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Инцидент произошел в Бостоне. Вакцина вызвала аллергию у научного сотрудника гериатрической онкологии в Бостонском медицинском центре Хоссейна Садрзаде. Он сказал, что почти сразу после вакцинации у него возникли головокружение и учащенное сердцебиение.
Представитель Бостонского медицинского центра Дэвид Кибби заявил, что Садрзаде позволили самостоятельно ввести себе противоаллергический препарат. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи. Кибби заявил, что врача уже выписали.
Что известно о вакцине компании Moderna?Это двухкомпонентная вакцина, то есть ее необходимо колоть дважды. Вторую дозу надо вводить через 28 дней после первой. Компания сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса составляет 94,1%, а против тяжелой формы болезни – 100%. Вакцина от Moderna является самой дорогой. Одна доза стоит от 27 до 37 долларов.
Аллергические реакции на вакцину от COVID-19
- Ранее в США, а именно в штате Аляска, у двух медицинских работников после прививки вакциной от Pfizer и BioNTech возникла аллергическая реакция.
- В Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину против коронавируса разработки Pfizer. Это может помешать вакцинированию людям с сильной аллергией.
Источник: 24 канал
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