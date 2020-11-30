Уже с декабря в Украине могут регистрировать 20 тысяч больных COVID-19 в сутки, – исследование
Ученые Мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней смоделировали распространение коронавируса в Украине. В ближайшую неделю число заболевших COVID-19 по пессимистическому сценарию может достичь 20 тысяч.
Согласно расчетам ученых, стремительный рост заболеваемости может стать причиной для введения локдауна в Украине. Об этом сообщил Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.
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Однако есть и оптимистический сценарий, согласно ему в ближайшее время уровень заболеваемости будет колебаться в диапазоне 10 – 16 тысяч случаев в сутки.
Больных на самом деле больше
Ученые установили сильную корреляционную связь между количеством выявленных случаев COVID-19 и количеством зарегистрированных заболеваний гриппом и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). Это свидетельствует о недодиагностике случаев COVID-19 с легкой и средней тяжести формами.
Также ожидается, что процент летальности вследствие коронавируса придет до 1,75%. Он почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период.
Какая статистика распространения COVID-19 в Украине пока
- По состоянию на 30 ноября в Украине официально сообщили о 732 625 случаях заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 345 149 человек. Впрочем, 12 327 инфицированных – умерли.
- За минувшие сутки заразились 9 946 человек, кмерли – 114. В госпитализации нуждались 1 161 пациент.
- В течение последних 7 дней в больницы госпитализировали и большее количество больных, чем на позапрошлой неделе – 11 606 по сравнению с 10 597.
- В СМИ сообщили, что в Кабмине уже определились с датами нового локдауна. Мол, его планируют ввести с 23 декабря по 15 января.
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