Ученые Мирового центра данных КПИ совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней смоделировали распространение коронавируса в Украине. В ближайшую неделю число заболевших COVID-19 по пессимистическому сценарию может достичь 20 тысяч.

Согласно расчетам ученых, стремительный рост заболеваемости может стать причиной для введения локдауна в Украине. Об этом сообщил Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

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Однако есть и оптимистический сценарий, согласно ему в ближайшее время уровень заболеваемости будет колебаться в диапазоне 10 – 16 тысяч случаев в сутки.

Больных на самом деле больше

Ученые установили сильную корреляционную связь между количеством выявленных случаев COVID-19 и количеством зарегистрированных заболеваний гриппом и ОРВИ (коэффициент корреляции равен 0,88). Это свидетельствует о недодиагностике случаев COVID-19 с легкой и средней тяжести формами.

Также ожидается, что процент летальности вследствие коронавируса придет до 1,75%. Он почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период.

Какая статистика распространения COVID-19 в Украине пока