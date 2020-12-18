У каждого в жизни бывают моменты, когда все не держится рук. Не хватает сил, чтобы встать из кровати, а эмоциональное состояние настолько плохое, что не хочется вообще ничего. Усталость после тяжелого рабочего дня или тренировки, а также при острых и хронических заболеваний является сигналом для отдыха и лечения.

Люди из синдромом хронической усталости: кто они такие?

После отдыха и успешного лечения заболевания проявления усталости постепенно исчезают или уменьшаются, возвращается чувство бодрости.

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Но если у вас усталость становится постоянным спутником жизни и вы не можете объяснить причину такого состояния, то скорее всего у вас синдром повышенной усталости или синдром психоэмоционального выгорания.



Синдром хронической усталости трудно диагностировать/ Фото: Depositphotos

Люди из синдромом хронической усталости часто сталкиваются с непониманием, поскольку это состояние трудно диагностируется. Те, кто не сталкивался с этой проблемой, могут считать больных симулянтами или ленивыми.

Интересный факт: при обследовании больных с синдромом хронической усталости не нашли изменений в анализе крови и других исследованиях. Но часто обнаруживают вирусы герпеса и Эпштейн-Барра. Но специфического лечения синдрома хронической усталости не существует.

Возникает вопрос: а насколько здоров такой человек? Оказывается здоровье тоже может быть разным и оно определяется состоянием адаптации организма к негативным воздействиям различного характера. Существуют люди с высокой сопротивляемостью к инфекциям, изменениям температуры, стрессу и других факторов. Они легко переносят заболевания, а другие болеют тяжелее и дольше не могут восстановить работоспособность.

Что делать?

Во-первых: обследоваться, чтобы исключить наличие конкретного заболевания.



Усталость может быть вызвана и другими болезнями / Фото Unsplash

Во-вторых провести оценку своего состояния. Проявления синдрома хронической усталости могут быть различными и не всегда четко прослеживаться, но выделяют несколько основных:

постоянное чувство усталости, которое не исчезает после отдыха в течение недель и месяцев;

слабость, боль в мышцах, суставах;

головная боль, снижение памяти, рассеянность, плохое настроение;

бессонница ночью и сонливость днем; иногда лихорадка, увеличение лимфоузлов.

От чего зависит сила нашего здоровья?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Посмотрите на растения, которые вы выращиваете, или на домашних животных. Их рост, развитие и здоровье зависит от того, как вы будете кормить животное, поливать и подкармливать растение.

Человек не исключение из этого правила. Мы то, что мы едим и наше здоровье зависит от качества питания. К большому сожалению потенциал токсичных веществ в современных продуктах питания часто преобладает содержание полезных компонентов и превращает их в фактор массового уничтожения. Так и хочется повесить на них этикетку: "осторожно – опасность для здоровья".

Простые правила для преодоления синдрома хронической усталости и синдрома психоэмоционального выгорания от доктора медицинских наук, профессора Анохиной Галины Анатольевны:

Настройте режим работы, отдыха, сна, приема пищи. Максимально откажитесь от переработанных продуктов питания промышленного производства, уменьшите употребление простых углеводов, сладостей, сладких напитков, соков. Увеличьте употребление полноценного белка: яиц, мяса, рыбы, а также овощей, свежих фруктов, натуральных нерафинированных жиров. Смените работу, которую не любите. Старайтесь двигаться. Гиподинамия очень вредна, во время ходьбы, танцев, плавания и даже простой ежедневной кратковременной физической зарядки в мышцах синтезируются эндорфины – вещества, которые улучшают настроение. Помните в здоровом теле – здоровый дух, для полноценного функционирования всех органов и систем организм ежедневно должен получать с пищей более 600 компонентов. Обязательно ликвидируйте дефицит витаминов, минералов и других питательных веществ употребляя мультинутриентные комплексы, но желательно натурального происхождения.

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