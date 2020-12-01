Чтобы рацион был сбалансирован всеми необходимыми микроэлементами, фрукты должны быть его обязательной составляющей. Именно фрукты обеспечивают организм комплексом витаминов и минералов, в частности перекрывают дефицит витаминов – А, С, Е, D, группы В, калия, марганца, кальция, магния, а также клетчатки.

Почему важно есть фрукты и сухофрукты

Зато скупой рацион, лишен полезных витаминов и микроэлементов, является причиной почти половины случаев смерти от болезней сердца. К причинам, почему люди употребляют мало фруктов является их высокая цена и то, что они быстро портятся.

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В качестве альтернативы эксперты предлагают обратить внимание на сухофрукты — при правильном хранении они могут оставаться съедобными и полезными долгое время, также их удобно брать с собой в дорогу, на работу. Интересно, что иногда сухофрукты могут быть дешевле своих свежих аналогов.

Исследования о пользе сухофруктов

К тому же ученые отметили, что сухофрукты полезны для здоровья. В исследовании приняли участие 2 5000 респондентов. Каждый из них подробно рассказал обо всех продуктах, которые он употреблял в течение 24 часов.

Результаты показывают, что те, кто регулярно употреблял сухофрукты, имеют более низкий индекс массы тела, меньшую окружность талии и лучшее кровяное давление.

Но следует знать, что не все сухофрукты считаются полезными

Сухофрукты могут быть отличным выбором как питательная закуска, только если в них нет дополнительного сахара,

– заметили исследователи.



Сухофрукты легко приготовить самостоятельно / Фото Unsplash

Какие сухофрукты самые полезные