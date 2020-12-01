Употребление сухофруктов улучшает здоровье: перечень самых полезных
Чтобы рацион был сбалансирован всеми необходимыми микроэлементами, фрукты должны быть его обязательной составляющей. Именно фрукты обеспечивают организм комплексом витаминов и минералов, в частности перекрывают дефицит витаминов – А, С, Е, D, группы В, калия, марганца, кальция, магния, а также клетчатки.
Почему важно есть фрукты и сухофрукты
Зато скупой рацион, лишен полезных витаминов и микроэлементов, является причиной почти половины случаев смерти от болезней сердца. К причинам, почему люди употребляют мало фруктов является их высокая цена и то, что они быстро портятся.
Читайте также Нашли гормон, который блокирует выработку жира после еды
В качестве альтернативы эксперты предлагают обратить внимание на сухофрукты — при правильном хранении они могут оставаться съедобными и полезными долгое время, также их удобно брать с собой в дорогу, на работу. Интересно, что иногда сухофрукты могут быть дешевле своих свежих аналогов.
Исследования о пользе сухофруктов
К тому же ученые отметили, что сухофрукты полезны для здоровья. В исследовании приняли участие 2 5000 респондентов. Каждый из них подробно рассказал обо всех продуктах, которые он употреблял в течение 24 часов.
Результаты показывают, что те, кто регулярно употреблял сухофрукты, имеют более низкий индекс массы тела, меньшую окружность талии и лучшее кровяное давление.
Но следует знать, что не все сухофрукты считаются полезными
Сухофрукты могут быть отличным выбором как питательная закуска, только если в них нет дополнительного сахара,
– заметили исследователи.
Сухофрукты легко приготовить самостоятельно / Фото Unsplash
Какие сухофрукты самые полезные
- Яблоки. Содержат много железа, что хорошо для кровеносной системы, помогают поддерживать в кишечнике оптимальную микрофлору.
- Изюм. Богат витаминами группы B и органическими кислотами. В него же входят калий с магнием и другие вещества, необходимые человеку. Хорошо для нервной системы.
- Груши. Отличный антидепрессант, выводит из организма токсины.
- Инжир. Положительно влияет на щитовидную железу, оказывает противовоспалительное действие во рту.
- Персик. Фрукт в сушеном виде рекомендуют людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой или почками.
- Курага. Один из самых полезных сухофруктов среди всего доступного многообразия. Он не только комплексно влияет на организм, улучшая самочувствие, но и положительно сказывается на отдельных органах, в частности, сердце и желудке.
- Финики. Это многообразие витаминов, металлов и микроэлементов. Помогает при анемии, а также способствует повышению иммунитета. Финики не только стимулируют почечную и печеночную деятельность, но и позволяют организму эффективнее восстанавливаться после перенесенных заболеваний.
Поделиться новостью