В черкасской поликлинике разработали программу реабилитации пациентов, которые перенесли COVID-19. Для каждого здесь подбирают процедуры индивидуально, в зависимости от его состояния.

Что входит в реабилитационный комплекс и почему его надо пройти людям после коронавируса – читайте в материале 24 канала.

К слову Почему важна реабилитация после COVID-19: перечень симптомов, ухудшающих качество жизни

Что предусматривает реабилитация

Реабилитационный день начинают с гимнастики. Физической нагрузки – минимум, главное – дыхательные упражнения. Программу реабилитации тестировали на работниках поликлиники, переболевших коронавирусом, здесь таких – каждый 4.

В программе реабилитации:

соляная комната;

занятия в бассейне;

физиопроцедуры.

Все – чтобы избавиться от проблем с дыханием, укрепить иммунитет, улучшить работу всех органов, работоспособность, внимание и сон.

При необходимости пациентам назначают консультации кардиолога, невропатолога, офтальмолога, терапевта и психолога. Оздоровительную реабилитацию уже прошли 4 десятки людей. Полное восстановление происходит за 2 недели.

В чем уникальность

В больнице говорят, аналогов этой программы в украинских поликлиниках еще нет.

У нас подход не к конкретному заболеванию, а к человеку в целом. Каждому определяется конкретно какой-то врач, который наблюдает за пациентом каждые 3 дня, корректируя каждый раз программу реабилитации,

– отметила главный врач Черкасской поликлиники Ирина Волощенко.

Чтобы пройти реабилитацию, пациенту нужно иметь направление от семейного врача и отрицательный тест на коронавирус.