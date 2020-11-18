Умер от коронавируса, отдав свой кислород сыну: волонтер заявила о нехватке кислорода
В украинских больницах проблемы с наличием медицинского кислорода. В одной из районных больниц отец умер, отдав свой кислород больному коронавирусом сыну. Волонтер обратилась к власти с просьбой немедленно обеспечить больницы всем необходимым, чтобы уменьшить количество смертей от коронавируса.
Об этом сообщила волонтер Дана Яровая в фейсбук. Она уточнила, что диагноз COVID-19 был у обоих пациентов и кислород каждому из них давали всего на 15 минут в день.
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Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет,
– написала она.
Также волонтер рассказала, что ей известно, насколько критически важным является кислород во время тяжелого течения коронавируса, ведь и сама предварительно им переболела.
Кто не пережил признаки удушья во время COVID-19, не поймет. У меня был концентратор, но на подкорке все равно жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И, это я была с концентратором, представьте человека, который задыхается сутки, и ему на 15 минут дают подышать кислородом. 15 минут в сутки,
– добавила Дана Яровая.
Скриншот из соцсетей
Какова ситуация с кислородом в Украине
- В целом существует два вида кислорода – технический и медицинский. Первый применяется в промышленных сферах, а второй – для пациентов больниц, которые имеют проблемы с дыханием.
- В случае тяжелого течения COVID-19 он критически необходим больным, без него пациенты просто не могут дышать и умирают.
- По словам главы Минздрава, в больницах Украины нет проблем с медицинским кислородом, однако не хватает емкостей для него. Как сказал Максим Степанов, именно поэтому и возникает проблема обеспечения кислородом больниц.
- По последним данным Минздрава, в Украине количество коек с кислородом составляет 17 855. До конца ноября их количество планируют увеличить до 25 тысяч.
- Сегодня, 18 ноября правительство решило выделить еще 900 миллионов гривен на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей.
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