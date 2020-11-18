В украинских больницах проблемы с наличием медицинского кислорода. В одной из районных больниц отец умер, отдав свой кислород больному коронавирусом сыну. Волонтер обратилась к власти с просьбой немедленно обеспечить больницы всем необходимым, чтобы уменьшить количество смертей от коронавируса.

Об этом сообщила волонтер Дана Яровая в фейсбук. Она уточнила, что диагноз COVID-19 был у обоих пациентов и кислород каждому из них давали всего на 15 минут в день.

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Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет,

– написала она.

Также волонтер рассказала, что ей известно, насколько критически важным является кислород во время тяжелого течения коронавируса, ведь и сама предварительно им переболела.

Кто не пережил признаки удушья во время COVID-19, не поймет. У меня был концентратор, но на подкорке все равно жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И, это я была с концентратором, представьте человека, который задыхается сутки, и ему на 15 минут дают подышать кислородом. 15 минут в сутки,

– добавила Дана Яровая.

Скриншот из соцсетей

Какова ситуация с кислородом в Украине