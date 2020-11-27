Удаленная работа пока реальность многих, и несмотря на то, что для кого-то это удобно, не все могут адаптироваться к удаленной работе. Недавние исследования доказали, что отдаленно люди работают дольше, чем в офисе, переживают больше стресса и усталости, а также требуют больше времени, чтобы восстановить силы.

Специалисты дали несколько советов о том, как наладить работу из дома и уменьшить стресс на организм. Советы опубликовал журнал Anywell.

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Солнечный свет

Да-да, солнечный свет нужен нам, как и свежий воздух. Он заставляет мозг выделять гормон серотонин, помогает людям чувствовать себя спокойными и сосредоточенными, улучшает их настроение и снижает беспокойство.

Поэтому, когда работаете дома, попробуйте поставить свой стол у окна. Отодвиньте шторы, кроме того, можно установить в комнате зеркала, которые будут отражать свет по комнате.

В холодное время года солнечного света и на улице не очень много. Поэтому можно купить хорошую лампу, которая будет имитировать солнечный свет.



Прекрасно, если с вами живет четвероногий друг / Фото Unsplash

Избегайте излишнего шума

Наш мозг постоянно пытается распознавать различные шумы и изменения в звуках – это может отвлекать от работы. Резкий шум – большая проблема, чем тихий лепет.

Специалисты говорят, что шум запускает реакцию "бей или беги". Раздражающий звук побуждает такой участок мозга, как миндалевидное тело, ловить сигналы бедствия, это заставляет надпочечники перекачивать адреналин в кровь, как следствие повышается кровяное давление.

Наведите порядок в комнате

Беспорядок может повысить уровень кортизола, стресса. Это связано с тем, что предметы вокруг вас отвлекают внимание. Не забывайте проводить надлежащую уборку, будьте организованы и следуйте порядку.

Сохраняйте активность

Если вы работаете дома и мало двигаетесь в свободное время, то организм может испытывать недостаток физической активности. Несколько простых упражнений – эффективный способов снять стресс, повысить физическую и умственную энергию, улучшить самочувствие, так происходит из-за высвобождения эндорфинов.

Если у вас есть возможность, сделайте перерыв и выйдите на прогулку или по крайней мере сделайте зарядку – это будет полезно для вашего тела.



Не забывайте о полезных перекусах и паузах во время работы / Фото Unsplash

Пусть в комнате будут растения

Контакт с природой полезен для ума: снижает артериальное давление, беспокойство и стресс. Улучшает внимание, память и качество сна.

Комнатные растения заставят мозг оторваться от работы и видеть прекрасное.

Сохраняйте социальные связи

Первое, чего не хватает многим людям во время удаленной работы – социального взаимодействия. Совещания в Zoom не следует учитывать, ведь исследования показали, что видеозвонки – это, наоборот, наиболее утомительное в дистанционной работе.

После работы или во время обеденного перерыва общаться с родными и друзьями. Выйдите на прогулку в парк или поговорите по телефону – даже час теплого общения способен снизить тревожность и сделать вас немного счастливее.