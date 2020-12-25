На полках супермаркетов немало добавок и продуктов, на ярких этикетках которых утверждают, что они помогают укрепить вашу иммунную систему. Однако улучшение иммунитета на самом деле является гораздо более сложным процессом, чем вы могли думать. Что реально можно сделать для укрепления иммунной системы – читайте в материале.

Где находится иммунитет и как он работает?

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Иммунитет – это целая система органов, сосудов и клеток, которые разбросаны по всему организму. Основные органы иммунной системы – тимус (вилочковая железа) и костный мозг. В тимусе формируются важные для иммунной системы клетки – Т-лимфоциты, а в костном мозге – другие клетки, которые защищают нас от вирусов и бактерий (лимфоциты, моноциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы).

Иммунитет делится на два основных типа:

Врожденный иммунитет – это когда ребенок рождается, а в его распоряжении есть врожденный иммунитет и антитела матери, которые малыш получает через плаценту. Последние могут присутствовать до полуторагодовалого возраста и частично защищают ребенка в первые месяцы после рождения. Приобретенный иммунитет – это когда антитела матери постепенно разрушаются, тогда иммунитет ребенка начинает учится бороться с патогенами сам.

Каким образом возникает приобретенный иммунитет?

Когда в организм попадает какой-нибудь новый вирус или бактерия – иммунитет учится с ним справляться, потом запоминает его и в следующий раз уже имеет эффективную стратегию для борьбы против внешних врагов.

Приобретенный иммунитет действует сложнее и эффективнее врожденного, но справляется только со "знакомыми" микроорганизмами. Поэтому важно, чтобы иммунная система ребенка к 20 годам научилась вести борьбу с чужаками. После 20 лет этот процесс будет более сложным, ведь центральный орган иммунной системы – тимус – постепенно атрофируется.

Первыми проявлениями нарушений в работе иммунной системы являются:

частые простуды,

длительное повышение температуры,

синдром хронической усталости,

болевые ощущения в суставах и мышцах,

увеличенные лимфоузлы,

частые рецидивы заболеваний, в частности отоларингологических, гинекологических и тому подобное,

нарушение сна,

частые головные боли,

появление высыпаний на коже.

Ваша иммунная система невероятно сложна. Ее основная задача – это защитить организм от вторжения вирусов, бактерий, грибков, а также бороться с различными болезнями и инфекциями.

Несмотря на то, что об укреплении иммунитета легче сказать, чем сделать, несколько изменений в питании и образе жизни могут укрепить естественную защиту вашего организма и помочь вам бороться с вредными патогенами или микроорганизмами, вызывающими болезни.

Придерживайтесь здорового питания

Чем кормить иммунную систему и что она любит?

Всеми теми же пищевыми веществами, что и весь организм. Особенно важное место занимают аминокислоты, которые позволяют быстро наращивать при необходимости количество иммунных клеток, а также витамины, минералы и антиоксиданты.

Если с белком ситуация более понятна: это яйца, мясо, рыба и другие богатые белком продукты, то с витаминами и другими микронутриентами дела обстоят хуже. Ведь современная еда, к сожалению, бедна этими веществами. Для построения полноценной иммунной клетки необходимы регуляторы процессов восстановления, которыми и являются витамины и минералы.

Высыпайтесь

Сон и иммунитет тесно связаны между собой. Действительно, некачественный сон связан с более высокой восприимчивостью к болезням. Хороший отдых может укрепить ваш естественный иммунитет. Медики рекомендуют больше спать также во время болезни для того, чтобы иммунная система могла лучше бороться с болезнью.

PubMed опубликовал исследование, проведенное на 164 здоровых взрослых. В результатах говорится, что те, кто спал менее 6 часов каждую ночь, чаще простужались, чем те, кто спал 6 часов и более каждую ночь.

Как пишет издание CDC, взрослые должны спать 7 и более часов каждую ночь, тогда как подросткам нужно 8-10 часов, а маленьким детям и младенцам до 14 часов.

Регулярно выполняйте упражнения

Физическая активность – это не только для наращивания мышц и чтобы помочь снять стресс, но и важная часть здоровья и поддержания здоровой иммунной системы.

Многие исследования показали, что ежедневные 30-минутные тренировки (от умеренных до энергичных физических упражнений) помогают стимулировать иммунную систему. Это означает, что важно сосредоточиться на поддержании активности и регулярных физических упражнениях.

Пейте адекватное количество воды

Вода играет много важных ролей в вашем организме, включая поддержку иммунной системы. Недостаточное употребление воды замедляет движение лимфы, что иногда приводит к нарушению иммунной системы, а также может вызвать головную боль и снижение физической работоспособности, концентрации внимания, настроения, работы почек и пищеварения. Эти осложнения могут увеличить вашу восприимчивость к болезням.

Чтобы предотвратить обезвоживание, следует ежедневно пить достаточное количество жидкости, чтобы сделать мочу бледно-желтой. Хотя чай и сок также увлажняют, лучше всего ограничить потребление фруктового сока и подслащенного чая из-за высокого содержания сахара.

Важно отметить, что взрослые люди старшего возраста начинают терять желание пить, поскольку их организм недостаточно сигнализирует о жажде. Пожилым людям нужно регулярно пить, даже если они не испытывают жажды.

Минимизируйте стресс

В период стресса, особенно хронического, который является частым и длительным, ваше тело также реагирует на это, подавляя иммунную систему. Это увеличивает вероятность заражения или болезни.

Деятельность, которая может помочь вам справиться со стрессом, включает медитацию, физические упражнения, ведение журнала, йогу и другие практики внимательности. Также, если человеку трудно самостоятельно справиться со стрессом, рекомендуем воспользоваться услугами психотерапевта.

Принимайте мультинутриентные комплексы

Следует ликвидировать дефицит витаминов, минералов и других пищевых веществ, употребляя мультинутриентные комплексы, однако желательно натурального происхождения. Одним из таких комплексов является Релайв Баланс – этот мультинутриентный функционально-пептидный комплекс незаменимых аминокислот, пептидов, витаминов, минералов, адаптогенов, антиоксидантов, полифенолов, полученных путем ферментации и экстракции (при температуре до 40 градусов), содержит 54 натуральных продукта растительного и животного происхождения. Все компоненты Релайв Баланс находятся в натуральных взаимосвязях, действуют в синергии, не нанося вреда организму.

Если вы ищете способы способствовать укреплению иммунной системы, самое главное – это подумать об улучшении качества жизни, а именно отказаться от вредных привычек, сбалансировано питаться, высыпаться и вести активный образ жизни.