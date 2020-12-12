В Минздраве не довольны бюджетом, который выделили на медицину на 2021 год. Глава ведомства Максим Степанов считает, что заложенная сумма является недопустимо маленькой.

Об этом он заявил во время традиционного брифинга Минздрава относительно ситуации с COVID-19 в Украине. Степанов подчеркнул, что не поддержал бюджет и не воспринимает никаких слов об увеличении финансирования, пишет 24 канал.

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Считаю, что сумма, заложенная на медицину, недопустимо мала. Я не буду воспринимать никаких слов, что мы увеличили финансирование. Увеличили финансирование с нуля? Извините, так это не увеличили. Финансирование должно полностью удовлетворять систему медицины, хотя бы тот минимум, который мы должны финансировать,

– подчеркнул он.

По словам главы Минздрава, речь прежде всего идет о заработной плате врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала. По его мнению, справедливая заработная плата на следующий год – это 23 тысячи гривен для врачей, 17 тысяч гривен – для среднего медперсонала, а 12 тысяч – для младшего.

Также Степанов заявил, что министерство подало все соответствующие расчеты, и если власть не примет достойный бюджет для Минздрава, то Украину ждет "упадок медицины" и выезд украинских медиков за границу.

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"Мы можем просто, как в том апокалиптическом фильме, остаться без медицинских работников", – подытожил он.

Заметим, что перед финальным голосованием за проект бюджета-2021 глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что расходы на медицину увеличили. Впрочем, речь идет только о 4 миллиардах, когда в Минздраве просили 50.

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