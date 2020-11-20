Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сказал, что до конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов, которые являются крайне необходимыми для людей с коронавирусом.

Тимошенко заявил, что проблему нехватки кислорода в больницах для пациентов с COVID-19 решает офис президента совместно с областными государственными администрациями путем быстрой закупки концентраторов кислорода. Об этом пишет издание Интерфакс.

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Кислорода в большом количестве недостаточно. Мы совместно со всеми областными администрациями идем по пути быстрой закупки концентраторов кислорода, машин на одну или две койки. Мы нашли за неделю уже 10 тысяч концентраторов, и они приезжают просто тысячами ежедневно. Все импортеры, которые возят сейчас концентраторы, работают именно с закрепленными регионами. Мы в Офисе президента оказываем помощь по логистике, а дальше уже ОГА работают напрямую с импортерами,

– пояснил он.

Кирилл Тимошенко отметил, что за первые две недели ноября были поставлены 5,5 тысяч концентраторов.

"Я думаю, за текущую неделю мы получим несколько тысяч, на следующей неделе – еще несколько тысяч. До 1 декабря должны приехать еще 8,3 тысяч штук", – подчеркнул Тимошенко.

Отметим, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили рекордные 13 357 больных COVID-19, из них 539 детей. О том, в каких областях за последние сутки подтвердили наибольшее количество случаев заболеваемости читайте здесь.