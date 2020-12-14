Украинские и израильские ученые будут совместно работать над созданием израильской вакцины от COVID-19 и будут обмениваться информацией о ее воздействии. В случае эффективного сотрудничества Украина приоритетно получит вакцину.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука с главой Минздрава Израиля Юлием Эдельштейном. Об этом сообщило Посольство Украины.

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Стороны достигли договоренностей о совместной работе израильских и украинских ученых над быстрым изготовлением израильской вакцины, а также обменом информацией о действенности вакцины,

– говорится в сообщении.

Эдельштейн также заявил, что израильская сторона предоставит всестороннее содействие в быстром получении Украиной вакцины от COVID-19 известных международных компаний.

Известно, что Украина уже согласовали 8 миллионов доз вакцины от COVID-19. Первый миллион ожидают получить уже в марте 2021 года. Такого количества вакцин должно хватить для 4 миллионов человек.

13 грудня 2020 року відбулася зустріч Посла України в Державі Ізраїль Євгена Корнійчука з Міністром охорони здоров’я... Опубліковано Embassy of Ukraine in the State of Israel Понеділок, 14 грудня 2020 р.

Есть ли у Украины шанс разработать вакцину от коронавируса

Научные учреждения Национальной академии наук Украины трижды объявляли о начале разработки украинской вакцины.

Пока неизвестно, получится ли из тех прототипов настоящая вакцина. Это смогут показать только клинические испытания.

Подробно о том, как в Украине разрабатывают вакцину от COVID-19, читайте по ссылке.