Днепровские школьники-изобретатели создали проект Smart mask, изобретение поможет уменьшить загруженность лабораторий. Маска оборудована датчиками, диагностирующими показатели легких и сердца, частоту дыхания и пульс, а также температуру тела.

Маска диагностирует основные симптомы COVID-19

Разработчики уверены, что таким образом маска может обнаружить признаки коронавирусной болезни. Далее информация передается пользователю через блютус в приложение на телефоне.

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Наша команда не могла сидеть, сложа руки и смотреть, как люди умирают. Основная задача YOVi team состоит в том, чтобы развить эту отрасль в нашем государстве. Очень хорошо, что мы в этом деле не одни и существуют такие проекты, как STEM is FEM, которые помогают молодежи, и в частности девушкам, чувствовать себя увереннее в научном мире и сфере робототехники,

– отметила участница команды разработчиков Мария Калиниченко.

Справка: STEM is FEM – образовательные благотворительные проекты, занимающиеся популяризацией STEM-специальностей ( Science, Technology, Engineering and Mathematics) среди украинских девушек.

Со своим изобретением школьники планируют принять участие во всемирных соревнованиях по робототехнике – FIRST Robotics Competition, которые состоятся в США. Однако, команде не хватает средств на изготовление прототипа, что является обязательным условием участия в конкурсе. Сейчас команда ищет спонсоров, желающих помочь украинской команде представить нашу страну на всемирном чемпионате.

Необходимость маски

Разработка действительно интересная, ведь нагрузка на медицинские системы мира очень сильная, лаборатории часто перегружены образцами анализов людей, у которых подозревают COVID-19, а ждать результатов теста приходится несколько дней. Есть также экспресс-тесты, но они не такие точные, как полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Например, украинские лаборатории за время пандемии провели 4 528 772 ПЦР-тестов для выявления коронавируса SARS-CoV-2.

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