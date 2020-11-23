Уже вторая американская фармацевтическая компания заявила об успешном тестировании вакцины от COVID-19. В то же время разговоры об украинской вакцине от коронавируса, о которой еще месяц назад рассказывали чиновники Минздрава, совсем затихли.

Вакцины остаются единственным эффективным профилактическим средством в борьбе с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил академик и председатель комиссии по биобезопасности СНБО Украины Сергей Комиссаренко в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале.

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Когда будет украинская вакцина

По его словам, несмотря на трудности с развитием украинской вакцины, ее следует разрабатывать.

Если мы получим финансирование, то вакцина появится через год,

– отметил Комиссаренко.

В Украине было 3 разговора о вакцины:

2 из 3 вакцин разрабатываются научными учреждениями Национальной академии наук Украины;

прототип третьей создали при помощи украинского-американского концерна.

Пока неизвестно, получится ли из тех прототипов настоящая вакцина. Это смогут показать только клинические испытания.

Почему Америка опережает Украину

Дело в том, что американские исследователи начали работать над вакцинами, начиная со дня публикации китайскими учеными структуры генома вируса, то есть с 10 января. Уже через 2 – 2,5 месяца начали клинические испытания. В США, Великобритании и Франции вакцину разрабатывают достаточно быстро из-за использования методов генной и клеточной инженерии. Есть и другие факторы, из-за которых Америка опережает Украину в разработке:

популярность фармацевтических компаний;

развитая инфраструктура;

большое финансирование для разработки вакцин.

Стоит ли продолжить производство украинской вакцины

По мнению академика, в Украине в советское время делали довольно много вакцин и для ветеринарной медицины, и для той, которая лечит людей. Но, к сожалению, за 30 лет государство потеряло и производство, и специалистов. Тогда вакцину изготавливали по классическим методами. Но сейчас присутствует значительный прогресс в медико-биологических науках.

Подробно о том, как в Украине разрабатывают вакцину от COVID-19, читайте по ссылке.

"Нам нужно в Украине восстанавливать производство, ведь это не последний патоген. Вакцину нужно уметь делать самим. Именно поэтому важно начинать работу уже сейчас", – добавил эксперт.