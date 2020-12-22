На днях в Минздраве заявили о завершении доклинических тестирований украинской вакцины от COVID-19 и теперь ее готовятся испытывать на людях. Однако очень маловероятно, что первые прививки украинцы получат именно отечественные.

Подробнее об украинской вакцине от COVID-19 и когда в целом украинцам ждать прививки – в материале сайта 24 канала.

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Украинская вакцина от COVID-19: Что известно?

Еще в апреле президент Владимир Зеленский обещал миллион долларов украинским ученым, которые изобретут вакцину или медикаменты от коронавируса. И 20 октября в Офисе президента сообщили, что получили первые результаты доклинических испытаний украинской вакцины, которые длились почти полгода.

Их проводили, однако, заграницей – в лабораториях Турции и США, поскольку в Украине нет площадок с достаточным уровнем биозащиты для тестирования и создания вакцины.



Украинцы получат прививки иностранными вакцинами, если они у нас будут раньше отечественной / Фото Getty Images

Разработкой вакцины занимаются украинские и американские ученые, в частности из Института микробиологии НАН Украины. Пока известно имя только одного из разработчиков – международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. Известно, что он учился в Москве и много лет работал в странах Восточной Европы, ныне проживает в США.

Появиться в доступе украинская вакцина может примерно через год после проведения всех необходимых исследований. Однако, как ранее отмечал Владимир Зеленский, если зарубежная вакцина появится раньше, чем отечественная, то Украина будет закупать ее, не дожидаясь собственную.

На каком этапе испытания украинской вакцины сейчас?

Министр здравоохранения Максим Степанов 18 декабря во время часа вопросов к правительству заявил, что доклинические тестирования украинского кандидата вакцины от COVID-19 уже завершены, и теперь ее готовят к испытаниям на людях.

Чтобы начать этот этап, нужно изготовить по меньшей мере 100 тысяч доз вакцины. И это точно невозможно сделать за месяц – процесс длительный. Препарат будут производить на одном из украинских фармацевтических предприятий, название которого пока не разглашают.

Клинические испытания вакцины проводят на добровольцах. Первая и вторая фазы – на здоровых людях молодого возраста. Это нужно для того, чтобы проверить, вызывает ли вакцина у них иммунный ответ. Для третьей фазы берут людей разного возраста и пола, с хроническими и острыми заболеваниями. Так проверяют, как вакцина работает при различных условиях и предусматривают возможность возникновения побочных эффектов.

Когда украинцев начнут вакцинировать?

Пока Украина только проводила доклинические испытания вакцины, несколько зарубежных производителей заявили об успешном завершении клинических испытаний. Так, в компаниях Pfizer и BioNTech (США и Германия) и Moderna (США) заявили о 95% и 94,1% эффективности вакцин соответственно.

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Сейчас несколько стран, в частности Великобритания, США, Канада и Австрия, уже начали вакцинировать население. Украина, в рамках инициативы COVAX, рассчитывает на получение доз на 4 миллиона населения.

В бюджет-2021 на вакцинацию населения украинское правительство заложило 2,6 млрд гривен (необходимо более 15 млрд гривен – в 6 раз больше). Еще 100 млн долларов на закупку вакцин, как заявляли в Минздраве, выделит Всемирный банк. В министерстве также отмечали возможность дополнительно выделить около 2,3 миллиарда гривен, однако для этого придется сэкономить, в том числе и на лекарствах.

15 декабря Максим Степанов заявил, что вакцинация от COVID-19 может начаться уже в феврале 2021 года. Однако 17 декабря президент Владимир Зеленский уточнил, что Украина на этот момент не входит в список из 92 стран, которые могут получить вакцину в январе-феврале, но "мы над этим очень сильно работаем".



В течение следующих двух лет планируют вакцинировать больше половины населения Украины / Фото Getty Images

22 декабря оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19, разработанный специалистами ЦОЗ вместе с ВОЗ и ЮНИСЕФ.

И. о. генерального директора ЦОЗ Игорь Кузин отметил, что цель разработчиков плана – охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек) в течение 2021 – 2022 годов. Отдельным планом утвердили процедуру вакцинации украинцев с неподконтрольных Киеву территорий.

Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска.... Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года,

– уточнил глава ЦОЗ.

В первую очередь будут вакцинировать медиков, которые работают с больными с COVID-19.

Сам план будут обновлять каждые две недели – чтобы он соответствовал реальной ситуации. Однако его базовую часть (целевые группы, логистические маршруты, обучение медиков и т. п) будут менять только в случае получения кардинально новой информации.

Пока план предусматривает 4 этапа вакцинации населения:

январь – апрель 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

– люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19; апрель – июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

– люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги; июнь – сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

– люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства; сентябрь 2021 – март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Прививки будут делать в имеющихся пунктах вакцинации и во временных центрах, а также будут действовать мобильные бригады по иммунизации.



Этапы вакцинации от коронавируса в Украине / Инфографика ЦОЗ