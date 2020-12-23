Украинка вакцинировалась от COVID-19 препаратом Pfizer: как ей удалось и как она себя чувствует
Илона Фанта стала первой известной украинкой, которая вакцинировался против коронавируса. Ей сделали прививку препаратом от компании Pfizer и BioNTech.
Дело в том, что Илона живет и работает в Израиле, где как раз стартовала кампания массовой вакцинации. Женщина поделилась радостной новостью на своей странице в фейсбуке, а подробности сообщает ТСН.
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Украинка из Полтавы работает в Израиле в медицинском комитете по контролю за медицинскими исследованиями. И хоть работает в офисе с бумагами, технически она считается медицинским работником. При этом медицинские работники входят в приоритетную группу для вакцинации против COVID-19.
Мы все, кто сейчас подлежит вакцинации, получили SMS. Сконтактировались по нужному номеру, нам выслали формы, мы их заполнили, потом с нами снова сконтактировались, назначили очередь. Организованной группой нас отвезли автобусом в больницу, вакцинировали. Сейчас повернули назад, на работу. Все очень организовано. Заполняем различные формы, где указываем, чем болели, есть ли аллергия, другие вопросы такого плана, связанные со здоровьем,
- рассказала Илона.
Перед и после прививки медики предупреждали людей о возможных побочных действиях препарата.
Прививки всем делают бесплатно за счет страховой медицины. Ведь каждый житель Израиля платит специальный налог и является членом определенной больничной кассы. Но, в Украине многие люди не хотят вакцинироваться против коронавируса.
Как Илона чувствует себя после вакцинации
После инъекции Илона чувствует себя хорошо и никаких побочных эффектов не наблюдает. Но каждый человек, прошедший иммунизацию, должен сообщать о побочных эффектах, если они возникнут впоследствии.
Поскольку прививка двухэтапная, то через 3 недели всех людей из группы Илоны соберут снова и отвезут на повторную вакцинацию. Она запланирована 13 января.
Вакцинация в Израиле: что известно
- В воскресенье, 20 декабря, в Израиле стартовал первый этап национальной кампании по вакцинации от коронавируса.
- Но фактически кампания началась 19 декабря, когда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Йоэль Эдельштейн вакцинировались первыми, чтобы стать примером для других.
- В первом этапе вакцинации прививки получат медики и студенты-медики, которые работают в больницах, работники психбольниц, жители домов для престарелых, спасатели и сотрудники скорой помощи.
- Остальное население Израиля будет прививаться против коронавируса во время второго этапа вакцинации.
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