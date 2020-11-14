Украинская фармацевтическая компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата "Биовен" для лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Препарат уже внесли в протокол лечения украинцев с COVID-19.

"Биофарма" завершила клинические испытания препарата для лечения коронавируса "Биовен". Об этом сообщил председатель совета директоров компании Константин Ефименко на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Почему опасно есть сладкое во время пандемии COVID-19

"Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз. Исследование завершено в октябре", – написал Ефрименко.

Использование Биовена в комплексе терапии пневмонии, вызванной коронавирусом, по сравнению со стандартной терапией позволяет достичь статистически достоверных преимуществ по следующим параметрам:

сокращение летальности в четыре раза с 23,6% до 6,25%;

сокращение среднего времени до наступления улучшения с 9 до 5 дней;

сокращение времени потребности в госпитализации в условиях стационара – на 3-5 дней.

С 13 ноября "Биовен" включен в протокол лечения COVID-19 в Украине. Об этом Еврименко сообщил со ссылкой на заявление глава Минздрава Максима Степанова.

Руководитель компании добавил, что на сегодня в мире продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина. Все они начинаются глобальными международными компаниями, в основном в США и Западной Европе, но "Биофарма" – первая компания, которая начала клинические исследования, и первая, которая их завершила.