В Украине завершили испытания препарата "Биовен" для лечения COVID-19
Украинская фармацевтическая компания "Биофарма" завершила клинические испытания препарата "Биовен" для лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Препарат уже внесли в протокол лечения украинцев с COVID-19.
"Биофарма" завершила клинические испытания препарата для лечения коронавируса "Биовен". Об этом сообщил председатель совета директоров компании Константин Ефименко на своей странице в фейсбуке.
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"Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечены 9 баз. Исследование завершено в октябре", – написал Ефрименко.
Использование Биовена в комплексе терапии пневмонии, вызванной коронавирусом, по сравнению со стандартной терапией позволяет достичь статистически достоверных преимуществ по следующим параметрам:
- сокращение летальности в четыре раза с 23,6% до 6,25%;
- сокращение среднего времени до наступления улучшения с 9 до 5 дней;
- сокращение времени потребности в госпитализации в условиях стационара – на 3-5 дней.
Руководитель компании добавил, что на сегодня в мире продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина. Все они начинаются глобальными международными компаниями, в основном в США и Западной Европе, но "Биофарма" – первая компания, которая начала клинические исследования, и первая, которая их завершила.
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