За 13 ноября в Украине подтвердили рекордное количество новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии заболели 525 176 человек.

За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине подтвердили 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом написал глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

К сожалению, за сутки были госпитализированы 1 525 человек. 191 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 9 508.

4 962 пациента выздоровели, в целом – 238 811 человек. За сутки совершено тестирований – 78 179 (методом ПЦР – 48 054, методом ИФА – 30 125).

Количество заболеваний в регионах

г. Киев – 49 699 случаев;

Винницкая область – 13 627 случаев;

Волынская область – 18 433 случая;

Днепропетровская область – 20 535 случаев;

Донецкая область – 16 632 случая;

Житомирская область – 21 597 случаев;

Закарпатская область – 19 214 случаев;

Запорожская область – 17 616 случаев;

Ивано-Франковская область – 27 417 случаев;

Киевская область – 23 801 случай;

Кировоградская область – 3 572 случая;

Луганская область – 5 080 случаев;

Львовская область – 36 561 случай;

Николаевская область – 11 944 случая;

Одесская область – 32 090 случаев;

Полтавская область – 14 800 случаев;

Ровненская область – 24 579 случаев;

Сумская область – 17 437 случаев;

Тернопольская область – 23 330 случаев;

Харьковская область – 46 886 случаев;

Херсонская область – 6 752 случая;

Хмельницкая область – 22 450 случаев;

Черкасская область – 12 315 случаев;

Черновицкая область – 27 511 случаев;

Черниговская область – 11 298 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, с сегодняшнего дня, 14 ноября, начал действовать карантин выходного дня. Он продлится в Украине в течение 3 недель по субботам и воскресеньям до 30 ноября.

Правительство запретило деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов и фитнес-центров,

средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

Работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. К слову, время с 10:00 до 12:00 является временем для обслуживания пенсионеров.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала