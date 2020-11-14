В Украине за сутки заболели коронавирусом 12 524 человека: статистика
За 13 ноября в Украине подтвердили рекордное количество новых зараженных коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии заболели 525 176 человек.
За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине подтвердили 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом написал глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
К сожалению, за сутки были госпитализированы 1 525 человек. 191 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 9 508.
4 962 пациента выздоровели, в целом – 238 811 человек. За сутки совершено тестирований – 78 179 (методом ПЦР – 48 054, методом ИФА – 30 125).
Количество заболеваний в регионах
- г. Киев – 49 699 случаев;
- Винницкая область – 13 627 случаев;
- Волынская область – 18 433 случая;
- Днепропетровская область – 20 535 случаев;
- Донецкая область – 16 632 случая;
- Житомирская область – 21 597 случаев;
- Закарпатская область – 19 214 случаев;
- Запорожская область – 17 616 случаев;
- Ивано-Франковская область – 27 417 случаев;
- Киевская область – 23 801 случай;
- Кировоградская область – 3 572 случая;
- Луганская область – 5 080 случаев;
- Львовская область – 36 561 случай;
- Николаевская область – 11 944 случая;
- Одесская область – 32 090 случаев;
- Полтавская область – 14 800 случаев;
- Ровненская область – 24 579 случаев;
- Сумская область – 17 437 случаев;
- Тернопольская область – 23 330 случаев;
- Харьковская область – 46 886 случаев;
- Херсонская область – 6 752 случая;
- Хмельницкая область – 22 450 случаев;
- Черкасская область – 12 315 случаев;
- Черновицкая область – 27 511 случаев;
- Черниговская область – 11 298 случаев.
Напомним, с сегодняшнего дня, 14 ноября, начал действовать карантин выходного дня. Он продлится в Украине в течение 3 недель по субботам и воскресеньям до 30 ноября.
Правительство запретило деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзалов и фитнес-центров,
- средств размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
Работать в обычном режиме будут аптеки, отдельные супермаркеты, АЗС, финучреждения для населения. К слову, время с 10:00 до 12:00 является временем для обслуживания пенсионеров.
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