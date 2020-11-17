По состоянию на 17 ноября 2020 года в Украине обнаружили 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.

За прошедшие сутки, 16 ноября, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 557 657 украинцев.

Статистика заболевания в регионах:

г. Киев – 52 642 случая;

Винницкая область – 14 103 случая;

Волынская область – 19 297 случаев;

Днепропетровская область – 22 877 случаев;

Донецкая область – 17 713 случаев;

Житомирская область – 23 447 случаев;

Закарпатская область – 19 826 случаев;

Запорожская область – 20 025 случаев;

Ивано-Франковская область – 28 972 случая;

Киевская область – 25 787 случаев;

Кировоградская область – 3 753 случая;

Луганская область – 5 215 случаев;

Львовская область – 37 970 случаев;

Николаевская область – 12 998 случаев;

Одесская область – 34 176 случаев;

Полтавская область – 15 884 случая;

Ровненская область – 25 596 случаев;

Сумская область – 18 903 случая;

Тернопольская область – 23 938 случаев;

Харьковская область – 48 586 случаев;

Херсонская область – 7357 случаев;

Хмельницкая область – 23 547 случаев;

Черкасская область – 14 233 случая;

Черновицкая область – 28 692 случая;

Черниговская область – 12 120 случаев.