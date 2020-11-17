В Украине за сутки заболели еще 11 968 человек: статистика
По состоянию на 17 ноября 2020 года в Украине обнаружили 11 968 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 516 детей и 565 медработников.
За прошедшие сутки, 16 ноября, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.
Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 557 657 украинцев.
Статистика заболевания в регионах:
г. Киев – 52 642 случая;
Винницкая область – 14 103 случая;
Волынская область – 19 297 случаев;
Днепропетровская область – 22 877 случаев;
Донецкая область – 17 713 случаев;
Житомирская область – 23 447 случаев;
Закарпатская область – 19 826 случаев;
Запорожская область – 20 025 случаев;
Ивано-Франковская область – 28 972 случая;
Киевская область – 25 787 случаев;
Кировоградская область – 3 753 случая;
Луганская область – 5 215 случаев;
Львовская область – 37 970 случаев;
Николаевская область – 12 998 случаев;
Одесская область – 34 176 случаев;
Полтавская область – 15 884 случая;
Ровненская область – 25 596 случаев;
Сумская область – 18 903 случая;
Тернопольская область – 23 938 случаев;
Харьковская область – 48 586 случаев;
Херсонская область – 7357 случаев;
Хмельницкая область – 23 547 случаев;
Черкасская область – 14 233 случая;
Черновицкая область – 28 692 случая;
Черниговская область – 12 120 случаев.
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