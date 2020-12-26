Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболели 1 019 876 человек. За минувшие сутки количество зараженных выросло на 7 709.

Количество больных COVID-19 за минувшие сутки

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

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Среди новых больных за минувшие сутки заболели 366 детей и 198 медработников. Также госпитализированы 2 888 человек. К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 121 человек. Выздоровели – 5 145 человек.

Общая статистика заболеваемости в Украине по состоянию на 26 декабря:

заболели – 1 019 876 человек;

выздоровели – 651 917 человек;

летальных случаев – 17 702.

Количество заболеваний в регионах Украины по состоянию на 26 декабря:

г. Киев – 106 486 случаев;

Винницкая область – 21 858 случаев;

Волынская область – 32 300 случаев;

Днепропетровская область – 56 356 случаев;

Донецкая область – 34 586 случаев;

Житомирская область – 38 219 случаев;

Закарпатская область – 27 754 случая;

Запорожская область – 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;

Киевская область – 56 942 случая;

Кировоградская область – 8 205 случаев;

Луганская область – 9 906 случаев;

Львовская область – 59 551 случай;

Николаевская область – 29 117 случаев;

Одесская область – 68 447 случаев;

Полтавская область – 34 341 случай;

Ровненская область – 40 195 случаев;

Сумская область – 39 848 случаев;

Тернопольская область – 33 328 случаев;

Харьковская область – 67 655 случаев;

Херсонская область – 16 917 случаев;

Хмельницкая область – 38 333 случая;

Черкасская область – 37 321 случай;

Черновицкая область – 39 293 случая;

Черниговская область – 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки в Украине осуществлены 31 482 тестирования в сутки (методом ПЦР – 24 621, методом ИФА – 6 861). За все время пандемии в Украине проведены 5 453 446 ПЦР-тестов.



Новые ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала