По состоянию на 20 декабря 2020 года в Украине с начала пандемии коронавирусом заболели 964 448 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях. Об этом сообщил глава Максим Степанов в фейсбуке.

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В частности за прошлые сутки заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также госпитализированы 3 037 человек.

В общем за все время пандемии в Украине заболели 964 448 человек, выздоровели – 581 162 человека. В целом зафиксировано 16 585 летальных исходов. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 116 пациентов.

Статистика распространения коронавируса в регионах

г. Киев – 100 450 случаев;

Винницкая область – 20 956 случаев;

Волынская область – 30 457 случаев;

Днепропетровская область – 52 557 случаев;

Донецкая область – 32 255 случаев;

Житомирская область – 36 401 случай;

Закарпатская область – 27 098 случаев;

Запорожская область – 47 219 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;

Киевская область – 53 007 случаев;

Кировоградская область – 7 785 случаев;

Луганская область – 8 759 случаев;

Львовская область – 56 763 случая;

Николаевская область – 26 631 случай;

Одесская область – 63 938 случаев;

Полтавская область – 31 577 случаев;

Ровненская область – 38 536 случаев;

Сумская область – 37 994 случая;

Тернопольская область – 32 392 случая;

Харьковская область – 65 312 случаев;

Херсонская область – 15 653 случая;

Хмельницкая область – 36 755 случаев;

Черкасская область – 34 731 случай;

Черновицкая область – 38 152 случая;

Черниговская область – 27 132 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тестирование в Украине

За минувшие сутки совершено 39 941 тестирование на коронавирусную инфекцию: методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707. В общем с начала пандемии в Украине проведено 5 280 954 ПЦР-теста.