В Украине за сутки обнаружили 8 325 больных COVID-19
По состоянию на 20 декабря 2020 года в Украине с начала пандемии коронавирусом заболели 964 448 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях. Об этом сообщил глава Максим Степанов в фейсбуке.
Читайте также Супрун обвинила Минздрав в манипуляции и лжи относительно заболеваемости COVID-19 в Украине
В частности за прошлые сутки заболели 443 ребенка и 306 медработников. Также госпитализированы 3 037 человек.
В общем за все время пандемии в Украине заболели 964 448 человек, выздоровели – 581 162 человека. В целом зафиксировано 16 585 летальных исходов. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 116 пациентов.
Статистика распространения коронавируса в регионах
- г. Киев – 100 450 случаев;
- Винницкая область – 20 956 случаев;
- Волынская область – 30 457 случаев;
- Днепропетровская область – 52 557 случаев;
- Донецкая область – 32 255 случаев;
- Житомирская область – 36 401 случай;
- Закарпатская область – 27 098 случаев;
- Запорожская область – 47 219 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 938 случаев;
- Киевская область – 53 007 случаев;
- Кировоградская область – 7 785 случаев;
- Луганская область – 8 759 случаев;
- Львовская область – 56 763 случая;
- Николаевская область – 26 631 случай;
- Одесская область – 63 938 случаев;
- Полтавская область – 31 577 случаев;
- Ровненская область – 38 536 случаев;
- Сумская область – 37 994 случая;
- Тернопольская область – 32 392 случая;
- Харьковская область – 65 312 случаев;
- Херсонская область – 15 653 случая;
- Хмельницкая область – 36 755 случаев;
- Черкасская область – 34 731 случай;
- Черновицкая область – 38 152 случая;
- Черниговская область – 27 132 случая.
Тестирование в Украине
За минувшие сутки совершено 39 941 тестирование на коронавирусную инфекцию: методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707. В общем с начала пандемии в Украине проведено 5 280 954 ПЦР-теста.
Поделиться новостью
-
В Украине за сутки обнаружили 8 325 больных COVID-1920 декабря 2020 , 08:16
-
Люди не обращаются за тестированием: Степанов объяснил, почему изменилась статистика больных14 декабря 2020 , 09:33
-
Новости о коронавирусе 13 декабря: компенсация побочных эффектов вакцины, локдаун в Германии14 декабря 2020 , 06:00