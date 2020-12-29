По состоянию на 29 декабря 2020 года в Украине с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели 1 037 362 человека. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 6988 новых случаев.

Распространение COVID-19 в Украине за минувшие сутки

За последние сутки, 28 декабря, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в фейсбуке.

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Среди новых больных за 28 декабря – 324 ребенка и 337 медработников. Также госпитализированы 1298 человек.

К сожалению, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 232 человека. Выздоровели – 16 106 человек. За сутки совершено 43 585 тестирований (методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620).

За все время пандемии в Украине

заболели – 1 037 362 человека;

выздоровели – 681 835 человек;

летальных исходов – 18 081;

проведения ПЦР-тестов – 5 511 179.

Количество заболеваний COVID-19 по состоянию на 29 декабря

г. Киев – 109 008 случаев;

Винницкая область – 22 078 случаев;

Волынская область – 32 626 случаев;

Днепропетровская область – 57 632 случаи;

Донецкая область – 35 562 случаи;

Житомирская область – 38 554 случая;

Закарпатская область – 27 974 случая;

Запорожская область – 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;

Киевская область – 57 912 случаев;

Кировоградская область – 8 248 случаев;

Луганская область – 10 054 случая;

Львовская область – 60 560 случаев;

Николаевская область – 30 300 случаев;

Одесская область – 69 863 случаи;

Полтавская область – 35 487 случаев;

Ровенская область – 40 459 случаев;

Сумская область – 40 170 случаев;

Тернопольская область – 33 622 случая;

Харьковская область – 68 395 случаев;

Херсонская область – 17 327 случаев;

Хмельницкая область – 38 471 случай;

Черкасская область – 38 302 случая;

Черновицкая область – 39 662 случаи;

Черниговская область – 29 458 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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